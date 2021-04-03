6大适合夏季养生吃的食物

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夏季来了，各种夏季当季食材也纷纷上市。给大家介绍6大适合夏季养生吃的食物。

苦瓜：降火。苦瓜营养十分丰富，所含蛋白质、脂肪、碳水化合物等在瓜类蔬菜中较高，特别是维生素C含量，每100克高达84毫克，居瓜类之冠。苦瓜还含有粗纤维、胡萝卜素、磷、铁和多种矿物质、多种氨基酸等。苦瓜的苦味能抑制过度兴奋的体温中枢，因此，苦瓜有清热解毒的功效。

柠檬：生津解暑。柠檬果皮富含芳香挥发成分，可以生津解暑，开胃醒脾。夏季暑湿较重，很多人神疲乏力，长时间工作或学习之后往往胃口不佳，喝一杯柠檬泡水，清新酸爽的味道让人精神一振，更可以打开胃口。

莲子：养心。莲子是最养心的了，它性微凉、味甘涩，养心补脾、补肾固摄。除含蛋白质、糖类、少量脂肪、多种维生素外，还富含磷、钙、铁等矿物质。所含莲心碱有强心降压、平心静欲的功效，而且对肠胃也是有非常好的帮助的。

大蒜：杀菌。大蒜中的蒜素具有抑菌和杀菌作用，是目前所知的最好天然广谱抗菌食品。夏季，常吃大蒜可防治流感、细菌性痢疾、脑炎、大叶性肺炎、伤寒等传染病。大蒜制膏涂抹局部外伤，能防感染且加速伤口愈合，防止败血症发生。大蒜以生吃抗菌效果最佳。

核桃：抗辐射。核桃中含维生素E量较多，科学家强调，人在夏天会遇到三大危险：强烈的日照、臭氧层破坏导致的紫外线辐射与疲劳，而维生素E可以将这三大危险降到最低程度。

豌豆：清肠。夏天到了，大量的食物堆积到肚子中很容易影响健康，所以及时清理肠胃是十分重要的，对于清肠，豌豆可是很好的东西，它里面富含人体所需的各种营养物质，尤其是含有优质蛋白质，可以提高机体的抗病能力和康复能力，富含的粗纤维能促进大肠蠕动，保持大便顺畅，起到清洁大肠的作用。





（文中窍门来自刘*听友）