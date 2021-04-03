韩国的端午习俗与民俗活动

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今年6月14日是农历5月初5端午。端午又名“天中佳节”，古时端午前后往往春光明媚，天气不冷也不热，是一年中最美好的时节。





在古代，端午节与春节、中秋节、寒食并列为四大节日，有很多习俗流传下来。古代有菖蒲可以驱邪的说法，因此每逢端午，人们时兴用菖蒲熬的水来洗头，女人还用菖蒲的根茎制作簪子，男人则把菖蒲系在腰间来辟邪。





万物繁茂的端午也是一年中阳气最盛的时节，也是万物之气相聚的日子，因此每逢端午，男人们聚在一起摔跤，女人也会难得出门荡秋千，这些活动都是在户外进行、活动全身的，旨在让年轻男女趁节日通过这些户外活动开心、放松的同时，还尽情散发魅力与活力。





到了现代，端午的节日色彩虽然淡化了许多，但仍然举行一些端午相关的民俗活动，最具代表性的就是“江陵端午祭”了。这是江原道江陵地区祭拜大关岭山神的一种乡土祭祀仪式，每逢端午之际举行，祈求村庄的平安与丰收。尤其是这一仪式汇集了儒教、佛教、道教与民间信仰等祭祀仪式的精髓，并让男女老少聚在一起载歌载舞，作为一种庆典活动传承下来，到了现代被政府制定为国家无形文化遗产第13号。江陵端午祭的文化价值还得到了国际社会的认可，2005年被联合国教科文组织列入《世界非物质文化遗产名录》。江陵端午祭每次为期20天至一个月，主要活动与江陵地区山高林深的特点有关，比如为山神举行儒教祭祀仪式的大关岭祭神仪式、巫婆为山脚下的村庄举行巫术以及面具舞、农乐表演等丰富多彩的活动。





另外，每年端午之际举行的活动还有“南原春香节”，该活动旨在纪念盘索里《春香歌》的男女主人公李梦龙与春香在端午节当天首次相遇而坠入爱河。