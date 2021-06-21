宋仲基YouTube公开喜好与生活习惯夺人眼球

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HISTORY D&C在官方YouTube频道公开旗下艺人宋仲基的平衡游戏视频，吸引了众人的目光。

平衡游戏是最近在年轻一代流行的游戏，参加游戏的人必须二选一，从中略知参加者的喜好与兴趣，别有一番乐趣。

宋仲基在此次游戏中公开了明显的喜好与取向。如，糖醋肉的两种吃法中，宋仲基选择了蘸吃。他认为把调料汁倒着吃，糖醋肉会潮乎乎的，看起来凌乱不堪。如果喝美式咖啡，宋仲基会选择冰的。在炸鸡部位鸡腿与鸡胸肉中，宋仲基选择了鸡胸肉，因为他喜欢鸡胸肉干巴巴的肉质。在食物问题中，宋仲基还选择了意大利辣香肠比萨、薄荷巧克力与红豆馅的鲫鱼饼。另外，在饭与睡眠的问题中，宋仲基选择了睡眠。他说，“我不挑吃的，可对睡眠很敏感，困了什么都不能做。”

在视频中，宋仲基还公开了独特的生活习惯。据宋仲基的介绍，他的体质不适合吃面食，因此方便面一年吃2、3次而已，几乎不吃面食。对于在作品中凸显白皙的肌肤，宋仲基表示自己非常注意湿度，空气干燥对皮肤不好，因此冬季开车时也不开暖气。有趣的是宋仲基还强调自己是晨型人，通常11时起床，11时还是早上，这句话让在场的人爆笑全场。