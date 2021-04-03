导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：吴志玲（民间团体“中华文化交流中心WULI亲故”项目经理）





越来越多的外国人来到韩国安家，在韩国组建“多文化家庭”。虽然人类的适应能力无限强大，但在一个陌生的土地上扎根并非易事。悉闻近来民间团体“中华文化交流中心WULI亲故”通过举办各种活动，在帮助他们顺利在韩国扎根。本期节目有请“中华文化交流中心WULI亲故”团体的项目经理吴志玲为我们介绍一下相关情况。









南：您好，请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

吴：大家好，我是“中华文化交流中心WULI亲故”民间团体项目经理的吴志玲。我们最近为了在韩中人民以及多文化家庭的移居女性们进行了各种活动项目。

南：那么能介绍一下您跟中国的缘分吗？

吴：上高中的时候，我曾看过在中国当海外志愿者的大学生哥哥姐姐们表演的中国舞蹈。中国舞蹈非常棒，令我激动不已。所以我在学校第二外语课程学了汉语。我带着好奇心开始学习汉语，然后上了釜山大学中文系。 2010年，我作为海外志愿者前往中国沈阳，进行了很多中韩文化交流活动。免费教大学生韩语，举办韩国文化夏令营，度过了非常幸福愉快的时光。第二年，也就是2011年，为了继续深造，我作为交换生又去了哈尔滨工业大学。









南：在中国生活的两年时间，你有什么感受呢？你对中国有怎样的印象呢？

吴：我在中国的时候经常坐火车旅行，坐了100多次火车。从最便宜、能打开窗户的绿色火车开始，还有卧铺，再到四人间的昂贵软卧，我全都坐过。因为在中国的两年都呆在东北，所以去过东北三省很多地方。北京、上海、青岛、广州、深圳等大城市，还有丽江、大理等美丽的景点也都去过。每次都能感受很多不同的中国文化。有一次坐硬座从青岛去西安，坐了20多个小时。当时腰疼而且肚子也特别饿，但和对面的年轻人相熟后，发现他们的民族都不一样。所以互相用自己的民族语言唱歌，非常有趣。我的梦想是畅游中国各地，但因为疫情关系，我快两年都没去上中国，非常遗憾！









南：你们为何把团体名称写成“WULI亲故”？

吴：一开始，我想让大学的学弟学妹们学习中文，所以进行了帮助韩国学生和中国学生架桥做语言交换的项目、互相交流文化、学习语言。在进行过程中，我发现效果非常好。我考虑起名，最终取名为“中华文化交流WULI亲故”。按照发音“亲故”在韩语里是“朋友”的意思，“WULI”是“我们”的意思。因此“WULI亲故”就是“我们的朋友”的意思。 后来我们又把活动范围扩大到在韩中国移居女性，为在韩的中国人和多文化家庭服务。

南：之所以开始做这个民间团体、帮助多文化群体的原因是什么？

吴：我也在国外生活了两年，知道他乡有多孤独。在留学期间，我有一次得了严重的流感，在宿舍躺了一周，连饭都吃不上。我心想这样下去我可能会死，所以特别害怕。那时我给一个和我关系比较好的中国姐姐打电话说自己病了，她马上给我带来了药和饮料，还有不知道从哪儿买来的韩国紫菜包饭，我感激得哭了。吃了饭和药，恢复得很快。所以我觉得当地的朋友对我就像生命一样重要。

有了这样的经历，我也想帮助在韩国生活的外国人。根据2020年多文化家庭相关统计，全国有16万6千以上的多文化家庭。我平时和中国、印度、菲律宾等几名多文化女性关系很好，听她们说，多文化家庭的成员虽然他们之间关系很好，但几乎没有韩国朋友，因此让我觉得应该组织一个团体去帮助他们，所以才注册了“中华文化交流中心WULI亲故”这个团体。（图片来自嘉宾）







