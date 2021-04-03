基于无接触方式的生命体征测量软件开发企业——韩国“GB SOFT”公司

ⓒ GB SOFT

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天节目我们将带大家走进韩国“GB SOFT”公司，这是一家研发无接触测量生命体征的解决方案的企业。让我们与公司代表朴起范（音，박기범）先生一起来聊一聊他们公司。





在日常生活中管理健康的时代已经来临。手表、贴片、戒指等形态的可佩戴监控设备实时收集着我们的健康信息并进行管理。德国一名80岁女性因智能手表获救的事件在有关领域成为了热门话题。这名女性平时有心绞痛症状，她前往德国的大学附属医院用专业设备测量了心电图，但未发现异常。所幸她所佩戴的智能手表记录了日常生活中异常的脉搏跳动，医疗人员发现这些记录后及时进行了治疗。这一案例去年5月刊登在了欧洲心脏病学有关期刊《欧洲心脏病学杂志》上。保健设备在日常生活中自动检查用户的身体状态，我们的健康管理方式也随之从出现症状后前往医院逐渐转变为在日常生活中进行预防。在各类技术中，“GB SOFT”的解决方案尤为特别。他们研发了基于摄像头的生命体征测量技术。包括韩国在内，美国、欧洲、中国等地也对该技术进行了积极研究，但都未能达到商用化水平。要实现仅靠视频分析脉搏、心电图、血压等敏感的生命体征并不容易，不过“GB SOFT”攻克了这一技术难关。





“GB SOFT”的系统没有采用现有生命体征测量系统粘贴在身体上的方式，因此不存在交叉感染的风险。这也是他们在新冠时代更受关注的原因。此外，用户无需另行佩戴传感器等设备，老年人、儿童也可简便操作。用户使用笔记本电脑或手机上的摄像头便可进行测量，在6-20秒之内即可测量心跳数、血压、氧饱和度、困倦度等数据。测量的准确度也相当高，心跳数和氧饱和度超过98%、血压达到95%。这项令人惊讶的技术听起来似乎离我们很远，不过韩国的建筑工地已经开始运用它管理工作人员的出勤和健康状态。





ⓒ GB SOFT

今年下半年，韩国大型建筑公司建造的公寓楼将引入“GB SOFT”的解决方案，居民只需站到摄像头前便可轻松地管理健康状态。目前公司还在探讨在发现异常情况时与医疗人员进行及时沟通的方案。另外，若将“GB SOFT”的解决方案运用到汽车上，将可同时管理驾驶者和搭乘者的健康状态，自动驾驶汽车等未来型汽车市场对这项功能有着更高的需求。由于“GB SOFT”的解决方案可以在产业安全、移动出行、生活便利等各领域得到运用，外界对他们的关注度也越来越高。





“GB SOFT”并未就此停下创新步伐。公司计划继续进行研究，将测量范围扩大到血糖、是否饮酒等领域，同时还将推动生命体征分析与人工智能技术的结合，添加异常迹象预测服务和监控功能。公司去年实现了首次出口，今年计划在美国、日本等地设立法人，拓宽海外市场，实现销售额100亿韩元的目标。





24小时进行监控的尖端设备可以捕捉到医院在短时间内无法发现的健康问题，正在成为我们生活中的必需品。当今时代，健康比任何时候都更重要，“GB SOFT”立志通过高科技解决方案成为韩国国民身边的医生，使健康管理更为智能。