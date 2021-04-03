韩国和海外央行纷纷释放加息信号

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基准利率是国内金融市场利率的参考标准，而韩国银行上调基准利率的时间极有可能早于市场预期。此前大部分预测认为，央行至少要到明年下半年才会上调利率。但是最近韩国银行总裁李柱烈强调有必要提前上调，目前市场普遍认为上调时间有可能在今年年内。海外也出现了上调基准利率的信号。最近美联储提出加息的可能性，这还是疫情发生以来的首次。美联储理事会委员预测，2023年基准利率将在目前接近0的水平上，上调0.5个百分点。随着韩国和海外先后出现加息信号，加息带来的影响也引发了关注。今天节目里，我们邀请到了环球经济（Global Economic）研究所博士金大浩（音，김대호），一起分析具体内容。





基准利率可以说是预测今后经济走势最重要的变数。随着利率的变化，经济主体的状况也会产生巨大波动。一直以来，包括韩国在内的全球各国都保持了低利率基调。尤其是在新冠疫情暴发后，各国争相下调基准利率。不过最近韩国银行总裁李柱烈在央行创立71周年纪念仪式上非常罕见地暗示不久有可能上调利率，引发了市场的关注。更重要的是，上调时间有可能是今年。这意味着韩国金融政策正处于一个分水岭，将从以降息和释放流动性为主的宽松基调转为以加息和收紧流动性为主的紧缩基调。





韩国央行之所以营造加息氛围，是因为加息条件从一定程度上已经得到了满足。首先是韩国经济正以快于预期的速度迅速恢复。今年一季度韩国GDP增长1.7%，上月出口更是大增45.6%，成为拉动经济复苏的主要因素。此外，新冠疫苗的接种范围扩大，内需和民间消费也出现了复苏迹象。市场对通胀的担忧日渐加深是央行推动加息的另一大原因。维持物价稳定是央行最重要的任务，但是韩国消费者物价涨幅已经连续两个月超过2%。由于经济增速和物价涨幅双双高于预期，加息被市场视作是理所当然的步骤。出于同样的原因，美国也出现了加息预期。





2020年疫情暴发后，美国出台了两项政策来扶持失业人员和企业。其一是将基准利率下调至0%，这意味着贷款无需支付利息。另一项是量化宽松，即美联储扩大货币发行量并以此收购企业发行的债券。这两项政策一定程度上发挥了作用。目前美国的消费者价格指数同比上涨了5个百分点，是二十八年以来的最高水平；失业率也大幅下滑。因此可以说美国也已经到了转换利率政策基调的时机。





美联储于当地时间16日宣布维持基准利率不变，不过更受市场关注的是加息时间将提前的清晰信号。美联储预计，到2023年底将有两轮加息。而此前美联储曾表示到2023年底将不会加息，时隔仅3个月加息时间便被提前。美国加息、收紧银根将对全球经济造成不小的影响，已经引发了各方关注。韩国央行也认为需提前予以应对。





去年韩国经济受疫情的影响比美国小很多，经济负增长的幅度非常小；但是今年经济恢复的速度又快于美国，因此韩国没有任何理由继续下调利率。另外，目前韩国物价上涨的速度略快于美国，所以才会有看法认为韩国应该在美国之前加息。





不过美国的货币政策对韩国来说是一道艰难的选择题。先于美国加息有可能对韩国出口企业造成冲击。加息后韩元将升值，拖累出口企业的价格竞争力。但是若推迟加息，对通胀的担忧将进一步加剧，外国投资者的资金有可能外流。加息的影响巨大，因此把握合适的时机非常重要。





韩国央行内部也对是否应该在美国加息之前上调利率十分犹豫。最理想的情况是我们与美国同步加息，这样就可以在避免对汇率造成冲击的同时，缓解经济运行过热、抑制物价上涨。如何选择是央行金融货币委员会的决定，不过预计央行将根据今后韩美两国宏观经济的数据做出选择。





另一个关键问题是降低加息造成的冲击。目前，加息最令人忧虑的部分是家庭和企业部门的巨额负债。若利率上调，利息负担将加重，有可能威胁到仍然受疫情影响的企业和家庭的生计。有意见认为，在上调利率之前，应集中对弱势群体面临的风险进行管理。





最近韩国家庭负债的增长速度相当快。但利率上调并非一次性政策，而是一个长期趋势，也就是说一年有可能上调2-3次、甚至3-4次，那么目前0.5%的利率完全有可能上升到10%。这样一来，那些依靠负债生存的人们就无力还贷，会出现债务违约、进而沦为信用不良。另外，利率上涨还与股市存在绝对的反函数关系，有一句俗话说，股票讨厌加息。虽然在当前经济好转的情况下加息，不会立刻令股市崩溃，但仍然有可能成为一个利空因素。由于利率上调已经成为一个明确的趋势，有必要提前做好各项准备。





随着加息步伐的加快，退出措施也亟待制定。只有在加息前做好准备，才能实现软着陆。韩国的金融货币部门应考虑到经济恢复速度、通胀可能性和利率弱势群体的情况，谨慎制定加息时间表；家庭和企业也应提前做好准备。另一个不应遗漏的部分是，各经济主体在这一过程中需保持顺畅的沟通。