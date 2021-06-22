李帝勋升级为老板 创立演艺公司

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演员李帝勋创立演艺经纪公司“COMPANY ON”，开启全新演艺生涯。

COMPANY ON方面21日表示：“李帝勋与有着共同志向的伙伴共同创立了COMPANY ON。作为演员，李帝勋也将尽全力在多个领域积极进行活动。”根据介绍，“COMPANY ON

”中的ON与韩文的“温”和“稳”同音，而整体名称又和英文“Companion(旅伴)”谐音，蕴含了“与志趣相投的人携手同行”的含义。

李帝勋出道以来曾为观众带来多部优秀影视剧作品，如电影《建筑学概论》、《朴烈》、《我能说》及电视剧《Signal》、《模范出租车》等。近来李帝勋更是凭借在Netflix热播剧《我是遗物整理师》中的精彩表演，在全球圈粉无数。

成立新公司后，李帝勋今后的演艺事业也备受关注。目前，由李帝勋共同创立的影业公司正在筹拍原创系列影视《Unframed》，届时将在韩国主要流媒体之一“WHACHA”中播映。《Unframed》是演员朴正民、孙锡久及李帝勋等携手亲自负责编剧、导演及演出的影视剧企划。