日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
#明星档案 l 2021-06-22
职业：演员
出生日期：1995年11月5日
出生地：庆尚北道荣州市
身高：174cm
血型：B型
学历：诚信女子大学媒体影响表演专业
出道：MV《all of my life》（2017）
申度贤青少年时期便对自己的未来进行了认真的思考。初中毕业前，她决心学习英语，并请求父母送自己出国留学，于是在美国度过了高中3年时光。出国前申度贤凭自己高挑的身材，在国内兼职做了模特，而美国的高中也有歌剧表演的传统，她也加入了相关社团，如此经历也慢慢培养起自己对演艺事业的兴趣。
回国后父母及身边人虽然建议自己继续学习英文专业，但申度贤心中早已确定走演艺之路，于是考入诚信女大，学习媒体影像表演专业，并于2017年得到出演朴元MV《all of my life》的机会，而此曲发行后人气颇高，也让大众认识了申度贤。
主要代表作：
·电视剧：
《某天，灭亡从我家玄关进来了》（2021）
《出师表》（2020）
《机智的医生生活》（2020）
《银行家》（2019）
《国标舞女孩》（2018）
《第三种魅力》（2018）
《Switch-改变世界》（2018）
《从一个吻开始》（2018）
2021-04-03
2021-03-30
2021-04-05