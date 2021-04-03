职业：演员

出生日期：1995年11月5日

出生地：庆尚北道荣州市

身高：174cm

血型：B型

学历：诚信女子大学媒体影响表演专业

出道：MV《all of my life》（2017）





申度贤青少年时期便对自己的未来进行了认真的思考。初中毕业前，她决心学习英语，并请求父母送自己出国留学，于是在美国度过了高中3年时光。出国前申度贤凭自己高挑的身材，在国内兼职做了模特，而美国的高中也有歌剧表演的传统，她也加入了相关社团，如此经历也慢慢培养起自己对演艺事业的兴趣。

回国后父母及身边人虽然建议自己继续学习英文专业，但申度贤心中早已确定走演艺之路，于是考入诚信女大，学习媒体影像表演专业，并于2017年得到出演朴元MV《all of my life》的机会，而此曲发行后人气颇高，也让大众认识了申度贤。





主要代表作：

·电视剧：

《某天，灭亡从我家玄关进来了》（2021）

《出师表》（2020）

《机智的医生生活》（2020）

《银行家》（2019）

《国标舞女孩》（2018）

《第三种魅力》（2018）

《Switch-改变世界》（2018）

《从一个吻开始》（2018）