日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
很久很久以前，有一对卖黒笠的老爷爷和老奶奶。虽然老爷爷做黒笠的手艺非常好，但却卖不出去。为了卖掉黒笠，他不得不到离家很远的地方去赶集。
老爷爷在集市上只卖掉了一顶黒笠。回家的路上，天已经很黑了。他看到有一间破房子，就进去想要过一夜。这时，鬼怪们出现了。
被吓坏了的老爷爷装作睡着了，然后把眼睛睁开一条缝。可是他只能听到鬼怪们嬉笑的声音，却看不到他们的身影。
“咦？怎么回事，难道是我被鬼怪迷惑住了吗？”
鬼怪们可以隐身的秘密原来就是他们的纱帽。
第二天，老爷爷带着鬼怪落下的纱帽和一个大袋子去了集市上。因为他戴着鬼怪的纱帽，所以商人们看不到他。他把年糕、大米、绸缎等等需要的东西偷偷地放进了大袋子里。
“咦，衣服和钱怎么突然不见了？”
偷东西的老爷爷就站在旁边，商人们却都看不到他。
““咦?怎么会这样?”
哎呀，这是怎么回事？！老鼠把纱帽咬出了一个指甲大小的洞。老爷爷用旧布头把那个洞补了起来。他戴上那顶纱帽，又去了集市上。
但是……
人们看到了老爷爷用来补纱帽的那块红色的补丁。
“抓小偷！那个红色补丁在偷东西！”
人们围了上来，用木棍照着那块红色补丁一顿乱打。
哎呦喂……”
老爷爷抱着头逃回了家里。
从那以后怎么样了呢？
老爷爷把鬼怪的纱帽扔进了灶口里。
“老婆子，我去把偷来的东西还回去。”
“好的，我给你煮好你爱吃的红薯，等你回来。”
老爷爷又开始做黒笠，老两口回到了从前虽然很穷，但是非常幸福的时光。
2021-04-03
2021-03-30
2021-04-05