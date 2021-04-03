《漫话国乐》 狗发牢骚 / 狗打令 / 兴夫歌





朴春载名唱在朝鲜王朝后期历任歌舞别监一职。歌舞别监的主要职务除了负责策划宴会等宫廷的各种活动外，还以自身的才艺愉悦皇亲国戚。据说，高宗的七子英亲王小时候哭闹时，只要朴春载名唱去逗他，他就马上莞尔一笑，不再哭闹了。





朴春载名唱是一位多才多艺的艺人，除了擅长京畿民谣外，在“才谈”节目也脱颖而出。“才谈”类似中国的相声，主要以日常的笑话愉悦盘索里或面具舞演出的观众。到了朝鲜王朝末期，随着各色各样的新文化从国外传入，表演文化也受其影响而发生了变化。当时，朴春载名唱就推出了将才谈与音乐相结合的“才谈索里”，深得人们的喜爱。才谈索里指将一段笑话与音乐一起表演的形式，今天的第一首音乐给大家带来了才谈索里《狗发牢骚》。





古时候，巫术有一个招魂的环节，叫作“发牢骚”。这时故人的灵魂附在巫婆身上，巫婆借此替故人讲话。才谈索里《狗发牢骚》讲的是狗的灵魂一不小心附在巫婆身上，巫婆不得不为狗的灵魂诉苦，其内容精彩有趣，加之朴春载名唱的精彩表演，曾给处于日本殖民统治下受尽磨难的老百姓送去了喜悦与慰藉。

{音乐1： 才谈索里《狗发牢骚》 / 全秉勋（音）}





韩国如今迎来了千万人养宠物的时代，现在的宠物狗命好得不得了，甚至比人的待遇更好，所以韩国人常说“好狗命”。不过以前狗大都养在院子的一角，很少在屋里养狗。古时候，元宵节还有故意让狗饿肚子的习俗。

才谈索里《狗发牢骚》讲的是偏偏在为神灵与祖先举行巫术时，狗的灵魂一不小心附在巫婆身上，巫婆不得不从狗的立场诉苦，把狗的冤屈一一地讲出来。





据说当时报纸还报道，每当朴春载名唱登台表演，台下的观众只要见到他的身影也会笑得直不起腰来，可见朴春载名唱是多么受人追捧。





接下来给大家带来的是西道民谣《狗打令》。这首歌虽说以狗为素材，可总体来讲是一首情歌，内容也颇有趣。第一节嘱咐狗别对着小偷吼叫。在这里，小偷指避开别人的眼睛、到了深夜造访的恋人，因此唯恐狗的吼叫声赶走恋人。接下来描写看着樱花树下玩耍的一群小鸡，把这些小鸡看成恋人的补品而感到欣慰，可有一天老鹰飞来，只留下一只鸡，把其余的鸡都给叼走了，所以到了晚上和恋人一起偷偷地把剩下的一只鸡炒着吃了。到了尾声，还炫耀从平壤的大同门给恋人买来了一个发簪。

{音乐2：西道民谣《狗打令》 / 吴福女、辛贞爱、刘智淑}





到了日本殖民统治韩国末期，“漫谈”一度盛行，深受民众的欢迎。漫谈类似中国的相声或西方的单口戏剧，一般来讲，以两人为一组，两人一唱一和，相互吹捧，把搞笑的事情说得生机勃勃、兴致盎然。“漫谈”这一词虽说是从日本传入韩国的，不过在日本殖民统治韩国时期流行的漫谈是以韩国传统的“才谈”节目为基础创作的，后来还演变成喜剧节目。





而“才谈”的根源可以追溯到传统艺术盘索里，盘索里包括多样的才谈。朴东镇名唱就以擅长表演盘索里中的才谈而著称。





今天给大家带来了盘索里《兴夫歌》中的片段，从“花草柜”到“孬夫去抓燕子”。其中，“花草柜”描写了孬夫从一夜暴富的弟弟那里要了一个刻有华丽纹样的小柜子，在回家途中忘记柜子的名称而纳闷的情节。“孬夫去抓燕子”则讲述了孬夫得知弟弟因给燕子治腿而发大财的消息，所以虽然正值寒冬，燕子早已飞回江南，孬夫却执意要出去找燕子的片段。

{音乐3： 盘索里《兴夫歌》中的“花草柜”~“孬夫去抓燕子”/ 朴东镇名唱}