北韩劳动党第八届三中全会的内容和北韩未来走向

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6月15日召开的北韩劳动党第八届中央委员会第三次全体会议18日落下帷幕。金正恩委员长庄严宣誓，定将以坚韧不拔的斗志克服当前经济困境。





北韩于今年1月、2月和6月分别召开了劳动党中央委员会第一次、第二次和第三次全体会议。北韩在6个月的时间里召开三次劳动党中央委员会全体会议是前所未有的事情。其原因在于北韩经济陷入严重衰退、新冠疫情防控仍处紧张状态，且出现反社会主义思潮。分析认为，北韩在本次会议期间有可能对外释放重大信号，但是北韩仍将重点放在经济问题上。





今年，北韩新设劳动党第一书记职位，并指明其作用是劳动党总书记的代理人。因此，外界猜测劳动党组织指导部第一副部长赵勇元或金正恩委员长的胞妹、劳动党副部长金与正有可能被任命为劳动党第一书记，但是在本次会议上没有讨论第一书记人选问题。因此，该职位处于空缺的可能性较大。





特别值得一提的是，金正恩委员长在头一天会议上表示人民缺粮状况变得越发紧张，承认粮食供给面临困难。在第三天会议上则为改善民生而发布亲自署名的“特别命令书”。





这是金正恩委员长首次正式承认粮食供给面临困难。今年6月中旬，1公斤大米的售价为4000北韩圆出头，玉米为2000北韩圆出头，但是没过多久，大米涨至7000北韩圆，玉米涨至5300北韩圆，这是金正恩委员长执政10年来最高价位。因此，金正恩委员长不得不采取措施，遏制粮价波动。专家认为，金正恩委员长有可能打开二号或五号国家粮食储备库，向民众紧急供应大米等战略物资。





今年2月以来，美国拜登政府不断试图与北韩进行接触，但是北韩一直没有作出正面回应。但是在最近举行的劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上，金正恩委员长强调需做好对话与对决两手准备，首次对拜登政府发出信息。





据报道，北韩已对拜登政府新制定的对北韩政策进行分析，并强调应做好对话和对决的所有准备。此外，北韩还表示将致力于管理韩半岛局势稳定，这可以说是对美发出的柔和信息，意味着北韩将不会发起挑衅，制造韩半岛紧张局势。





在最近举行的七国集团领导人峰会上强调北韩应完全、可验证、不可逆的无核化，并将持续对北韩制裁，甚至提及北韩人权问题，但是北韩不像过去那样作出强烈谴责和反驳，反而表示将致力于管理韩半岛局势稳定。由此可见，北韩的态度发生了相当的变化。





在此情况下，中国外交部发言人赵立坚在18日举行的例行记者会上表示，韩半岛局势再趋紧张，并强调中方将为缓和韩半岛局势与美北关系发展，扮演建设性角色。





目前，美国致力于加强同盟关系，特别是韩美日同盟，并将韩美同盟提升为全球伙伴关系。此外，美国还将与七国集团其他成员国联合对抗中国。因此，中国和北韩也有必要加强合作，共同应对美国等西方国家。由此看来，中国和北韩的关系今后将会变得更加密切。





6月19日，美国国务院对北韩政策特别代表金成访问韩国，并敦促北韩进行无条件对话。对此，北韩劳动党副部长金与正22日通过朝中社发表的谈话，作出否定反应，但这意味着北韩在密切关注美国的一举一动。





目前，美北双方都不希望韩半岛局势变得恶化。美国希望无条件与北韩举行对话，但是北韩希望有条件地举行对话。其原因在于特朗普政府时期北韩曾无条件地与美国举行对话，但最终未能达成任何协议，这让北韩产生被利用的感觉，因此北韩不愿无条件地与美国举行对话。





不论如何，今后北韩有两种选项可选择。一是继续与美国较劲，二是与美国重启工作协商。目前，北韩经济陷入严重衰退、粮食存在极大缺口。但是在美国和国际社会仍对北韩采取制裁措施的情况下，北韩即使打开国家粮食储备库也只能暂时堵住粮食缺口。因此，北韩有必要在美北关系上寻找突破口。





由于现在正是重启美北对话的良好时机，且文在寅政府表示将重新推动韩半岛和平进程，因此或许能在近期内形成对话与协商局面。





在此，我们希望北韩不要固步自封，尽快通过对话与协商解决核导问题，进而缓解经济困难和粮食危机。