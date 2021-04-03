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北韩的大众体育是指三五成群的北韩居民或企业所等职场同事在国家鼓励下一起进行的体育活动。





韩国的体育分为专业体育和生活体育两大类。专业体育是在一定规则下展现个人或团队实力的体育运动，而生活体育作为增进个人健康和体力的自发性日常体育锻炼活动，包括学校体育和休闲体育。





与此相比，北韩的体育分为国防体育、学校体育、精英体育、大众体育等，且北韩将体育作为建设社会主义强盛国家的一种手段。也就是说，韩国的生活体育并非为特定团体或国家，而是为增进个人的健康和体力，但是北韩的大众体育是由国家主导进行的体育活动。





北韩的大众体育也有助于缓解精神压力、增进身体健康，但是北韩居民没有选择权，必须义务性地参加大众体育活动。





据2020年实施的“国民生活体育调查”数据显示，韩国国民参与生活体育的最大原因在于保持和增进健康，其后依次为利用闲暇时间、控制体重和体型、消除精神压力。韩国国民最喜欢的运动是徒步运动，此外还有爬山、健身、足球、瑜伽、普拉提、自行车、游泳、体操、高尔夫、台球等等。





北韩宪法规定，国家实行体育大众化和生活化，使全体人民为从事劳动和现身国防做好准备。此外，北韩体育法规定，通过体育活动增强机关、团体和企业所职工的体力。因此，每天通过早操、集体跑步等国家指定的大众体育活动锻炼体力，而学生至少要习得一项体育项目。





近几年来，北韩通过新闻媒体和优酷视频等宣传北韩居民进行普拉提、骑马、壁球、落袋台球等大众体育活动，但这些是外国人和特定阶层的体育活动。因为在外国人偷拍的北韩日常视频中几乎看不到北韩居民做这些体育活动，只是几个人聚在一起做简单的韵律操等北韩当局指定的大众体育活动。





北韩通过劳动党机关报《劳动新闻》称，大众体育事业是使社会主义建设取得成功的政治事业，并下令有关当局通过扩大体育活动加强思想教育。此外，北韩在每月“体育日”举行较大规模的大众体育活动。1992年，北韩在时任国防委员会委员长金正日的指示下，将每月第二个周日定为“体育日”，以增强国民体力和弘扬集体主义精神。





20世纪80年代至90年代期间，东欧社会主义阵营崩溃，其经济体制从社会主义体制向资本主义体制转变。在此情况下，北韩为固守北韩式社会主义体制而强调集体活动，并将每月第二个周日指定为“体育日”，在金日成广场等大型公共场所举行集体赛跑、跆拳体操、拔河比赛以及篮球、排球等球类竞技活动。





北韩对外媒体宣称，中央机关职员和全国人民都踊跃参加这些体育活动，但是除了平壤等大城市以外，其他地区的情况可能并非如此，因为北韩媒体从未报道过中小城市每月举行体育活动的消息。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩更加强调“大众体育”，并在今年年初举行的劳动党第8次全国代表大会上提出了通过体育科学化和体育产业发展进入体育先进国家行列的目标。





已故北韩国家主席金日成在其执政的16年期间仅进行20次与体育相关的现场指导，但是北韩国务委员会委员长金正恩从2012年到2015年，也就是在3年期间就进行67次现场指导，并建设多种多样的体育设施和文化设施。其中，马息岭滑雪场是金正恩委员长执政后以短短1年的时间建成的体育设施。引人瞩目的是，金正恩委员长将“体育指导委员会”升格为“国家体育指导委员会”，并通过迅速制定和推进相关目标，取得了丰硕的成果。





特别值得一提的是，北韩在平壤等各大城市建设体育产业园区等，致力于扩大生活体育基础设施建设。除溜冰场、滑轮场外，还修建绫罗人民体育公园、平壤体育馆，新建文殊水上乐园等多种多样的体育空间。此外，在今年3月召开的北韩奥林匹克委员会会议上，北韩强调将在新的5年规划期间不断增加国际体育赛事奖牌数，掀起全民体育热潮。





北韩为在国际体育赛事中取得优秀成绩，必须在体育领域进行巨额投资，但是北韩长久遭受国际社会强力制裁，经济陷入严重衰退。在此情况下，不知北韩将如何挤进世界体育强国的行列。