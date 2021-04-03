多文化家族的宜居之城-水原市

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：刘玉善（水原市多文化政策科主务官）





上世纪大量的海外移民涌向美国，而这些年越来越多的外国人开始安家落户在韩国，韩国从一个单一民族的国家逐渐在向一个多元文化的国家发展。如何能让移民族在韩国拥有一个健康可持续发展的生活环境呢？本期节目有请水原市多文化政策科柳玉善主务官，介绍一下水原市的多文化政策及其移民族的生活情况。









南：您好！先请你自我介绍吧？

刘：大家好，我是刘玉善，来自中国，目前在韩国京畿道水原市多元文化政策科任职，专门负责帮助多元文化家庭以及在水原生活和工作的外国人安居乐业。

南：能介绍您和韩国的缘分吗？你是如何成为水原市公务员的呢？

刘：2000年我以研修生的身份进入韩国的一家电子公司，后来成了家定居在韩国，并有了两个可爱的女儿。后来我在外国人福利中心工作了4年，担任中国侨民会长和中文咨询员及翻译等工作。2016年3月水原市首次招聘外籍公务员，我顺利通过资料审核与面试，有幸被录取为水原市第一个外国人公务员。

南：水原市多文化政策科是一个什么样的机构？

刘：我们科主要管理3个市政府委托机关：外国人福利中心、多文化支援中心、青少年梦想中心。外国人福利中心为外籍居民提供韩国语教育，在获取永驻及韩国国籍时，我们还会向他们提供文化体验、意识改善等多方面的教育和服务。多文化支援中心负责韩国语教育、家庭咨询、就业支援、子女教育等各种服务。全球青少年梦想中心主要是对移民青少年给与量身定制型的教育支援，帮助他们制定升学就业计划，参加各种学历项目资格证考试等等。









南：听说你们最近举办了多元文化庆典，能介绍一下吗？

刘：为纪念“世界人口日”，水原市每年都会举办多文化艺术庆典。今年是在上月23日星期日进行的。线上与线下结合，还邀请著名歌手及各国歌手同台演出，总观众数为3946人，来自各个国家和地区的海外移居人口汇聚一堂、载歌载舞、交流感情交流艺术，热闹非凡。

南：水原市的多文化家庭和移民族的大致情况怎样呢？

刘：截至2019年，水原市的外籍居民为63931人，占水原市总人口的5.2%，在全国排第二名，第一名是京畿道的安山市。其中中国朝鲜族是34031名，汉族7340名，都是以就业、婚姻、留学等原因来到韩国的。

南：多元文化群体对水原市的多元文化政策满足度高吗？

刘：应该不低，因为我们为满足这些多文化家庭的成员们的需求，不断的开发和探索。并利用各种会议和咨询的方式，讨论各种解决方法，并向他们提供各种有用的信息，帮助他们生活得更好。









南：最后，您能否为在韩国的外国听友和海外听友提供一些好的建议，帮他们顺利扎根实现梦想吗？

刘：初来乍到韩国的海外朋友们，如果有什么事情需要帮助，可以先联系管辖区内的洞事务中心，或者与外籍居民有相关的市委托单位进行洽谈，解决困扰。“冰冻三尺非一日之寒”，我刚来到韩国时也是一句韩语都不会，只能摸索着前行。实现梦想要脚踏实地，坚持到底就能胜利。（图片来自嘉宾）