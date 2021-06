ⓒ Big Hit Music

HYBE Labels推出的专辑包揽日本公信榜前两名,受关注。

据日本公信榜公布的专辑周榜最新榜单(6月28日)显示,BTS的精选专辑《BTS, THE BEST》位居榜首,Seventeen的迷你8辑《Your Choice》排名第二。

BTS凭借《BTS, THE BEST》横扫公信榜专辑周榜、数字专辑周榜、专辑销量周榜等三个榜单。尤其是这张专辑在发售首周销量达78万2369张,一口气刷新了BTS之前的公信榜海外男子艺人专辑首周最高销量纪录(《MAP OF THE SOUL: 7》56万4000张)。不仅如此,BTS新曲《Butter》的累计播放量达9000多万次,连续5周蝉联流媒体周榜榜首,累计播放量达9029万次。

Seventeen的成绩也很亮眼。迷你8辑《Your Choice》发售4天,销量达114万张。6月18日、20日与21日三天登顶公信榜专辑日榜,均占据了专辑周榜第2位,专辑销量周榜第2位与数字专辑周榜第3位等。