防弹少年团《Butter》连续四周占据公告牌百强单曲榜榜首

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韩国人气组合防弹少年团的第二支英语单曲《Butter》连续四周占据美国公告牌百强单曲榜（Hot 100）榜首。





公告牌百强单曲榜根据线上播出次数、唱片销量、广播播出次数等指标，对美国境内最具人气的歌曲进行排名。防弹少年团连续四周排名第一，创下了亚洲歌手的纪录。从公告牌整个历史来看，连续四周占据榜首的歌曲也仅有包括《Butter》在内的13首。





这一成绩显示出，防弹少年团凭借扎实的粉丝基础，已跻身美国音乐市场的主流。防弹少年团几乎每首新歌都书写了新纪录，这次也不例外。连续四周盘踞百强单曲榜榜首在亚洲歌手中还是首次。1963年日本歌手坂本九成为首位登上百强单曲榜冠军宝座的亚洲歌手，不过这一成绩仅保持了3周。去年9月防弹少年团的《Dynamite》同样也保持了3周。





另外，在公告牌历史上，仅有54首歌曲在发售后立刻登上百强单曲榜榜首；其中连续四周蝉联榜首的歌曲仅有包括《Butter》在内的13首。防弹少年团还是继1998年史密斯飞船乐队（Aerosmith）之后，首个获此佳绩的组合，更是进入21世纪以来的首次。





分析指出，防弹少年团采取了选择与集中的策略，借鉴连续32周停留在百强单曲榜上的《Dynamite》的经验，成功创造了新纪录。





《Butter》与《Dynamite》的曲风十分相似，满足了新冠疫情时代大众对轻快音乐的需求。另外，歌词为英语而非韩语、单曲形式取代正式专辑的策略也颇见成效。包括2012年连续7周停留在亚军位置的《江南Style》在内，外语歌曲很难打破美国广播播出次数的壁垒，而英语歌曲则不存在这一问题。





另外，防弹少年团发行《Butter》单曲的当天，美国人气新人奥利维亚∙罗德里戈也发行了首张专辑。多首歌曲容易导致粉丝的分散，而单曲形式则有利于吸引所有粉丝的关注。





受新冠疫情影响，防弹少年团在过去一年未能举行环球巡演、与全球粉丝见面，但是他们仍通过有地区针对性的宣传活动巩固了人气。麦当劳在全球50个国家推出防弹少年团套餐，收获强烈反响。可以说防弹少年团的人气已经超越文化范畴，延伸至经济领域。





防弹少年团从未放弃自身特点，通过持续推出能够在全球范围内引起共鸣的歌曲不断创造新纪录，再次证明了自身作为“21世纪流行乐偶像”的实力。