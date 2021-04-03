韩4月出生人口再创新低 2030年或发生人口地震

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韩国4月出生人口数再次创下历史新低，由于死亡人口多于出生人口，总人口已连续18个月自然减少。韩国经济副总理洪楠基担忧韩国将发生人口悬崖造成的“人口地震”，政府将出台何种对策引发关注。





洪楠基23日在社交媒体上发帖表示，“若不采取特别对策，预计韩国将从2030-2040年起发生人口悬崖造成的‘人口地震’现象”。人口地震是指老龄化进程导致社会根基动摇的现象。





统计数据已经显示出人口地震的迹象。统计厅发布的《4月人口动向》显示，当月出生人口为2.2820万，同比减少2.2%，是1981年统计执行以来的最低值。韩国出生人口自2015年12月起连续65个月同比减少。





韩国是全球低生育和老龄化速度最快的社会。去年韩国的总和生育率仅为0.84，水平之低在全球也极为罕见。儿童逐渐减少的同时，老年人却快速增多。韩国65岁以上老龄人口占比将从2020年的15.7%上升至2025年的20.3%，超老龄社会近在咫尺。到2060年，老龄人口占比将进一步升至43.9%。





低生育和老龄化进程还将导致劳动人口的骤减。首尔大学公共卫生研究生院教授、人口学家赵荣泰（音译）在《人口未来共存》一书中将生产、消费和投资活动最为活跃的25-59岁人群划分为“劳动人口”，并推算到2031年这一人口将较2020年的2608万减少315万。也就是说，今后10年间韩国消失的劳动人口相当于目前釜山市总人口。统计厅也预测，到2100年韩国总人口将减少至目前的一半。





洪楠基指出，撼动社会整体结构的人口地震预计无法避免，应从缓解冲击的方向来进行应对。韩国政府计划于7-9月先后公布人口自然减少、超老龄社会临近、地方消失三大人口风险应对方案。





从2006年起至今，政府已在低生育和老龄化对策上投入了超过200万亿韩元的预算，但并未取得成果；各地方政府推出的生育奖金等措施也收效甚微。人口减少危及国家根基，政府有必要将政策方向从目前的经济层面转向社会和文化层面，出台更为根本性的对策。