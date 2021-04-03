韩防疫措施放宽在即 德尔塔毒株全球传播

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最初在印度发现的新冠病毒德尔塔变异毒株在全球迅速传播，韩国的防疫工作也面临严峻考验。虽然韩国检测出德尔塔毒株的比例仍低于其他国家，但是病例正不断增多。专家认为，德尔塔毒株已经在韩国全境悄然传播。





随着德尔塔毒株在全球扩散，新冠疫情再次大流行的可能性也日渐上升。此前各界期待只需加快疫苗接种便可摆脱疫情、恢复正常生活，但目前来看前景黯淡。





德尔塔变异毒株于去年秋季在印度首次被发现，至今已在全球80多个国家传播。德尔塔毒株的传播速度快、免疫逃逸能力强，较其他毒株能够更快、更广泛地扩散。





英国已有80%的成人接种至少一剂疫苗，但仍然遭到德尔塔毒株的冲击。该国单日新增确诊病例从本月初的约3000例猛增至最近的1万例以上，99%的新增病例均感染了德尔塔毒株。另外，德尔塔毒株在俄罗斯莫斯科和加拿大已成为主流毒株，在美国和德国等地也只是时间问题。





在这种情况下，韩国将从7月起放宽防疫措施、推动恢复正常生活。防疫响应机制级别将从目前的5级下调至4级，各行业的聚集禁令和营业时间限制也将大幅放宽。首都地区的私人聚会人数上限将从4人上调至6人，非首都地区则不再设限。另外，首都地区的餐厅、咖啡店等也将可营业至晚12时。





本轮措施主要考虑到韩国的疫苗接种工作正迅速展开，截至本月底，韩国60岁以上老年人的接种工作将告一段落。再加上私人聚会限制措施已经实施超过半年，个体工商户损失巨大、国民的疲劳感也已达到极限，放宽防疫措施势在必行。





不过韩国的疫情并未出现明确的拐点，单日新增病例最高仍超过600例。德尔塔毒株在全球的流行更为疫情增添了不确定性。





尤其需要关注的是，在英国、以色列等疫苗接种率较高的国家，德尔塔毒株主要在尚未接种的年轻人群中大范围传播。韩国同样优先为老年人接种疫苗，必须警惕类似情况的发生。





分析指出，考虑到德尔塔毒株的特点，有关部门有必要制定更严密的疫苗接种方案，同时保持谨慎、避免防疫措施的放宽造成防疫漏洞。政府应对防疫守则的遵守情况进行严格管理，市民也须严格自觉地配合防疫工作。