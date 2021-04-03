微波炉的使用和清洁注意事项

ⓒ Getty Images Bank

平时不少人都有个疑惑，就是微波炉到底有没有辐射，对人体有没有伤害啊？其实呢，微波炉加热用的微波只是一种能量很低的电磁辐射，很难造成生物伤害。同时，微波炉门上那密密麻麻的网眼就是为了保证微波在里面弹跳的防护设备。所以，正确地使用微波炉是不用担心其电磁辐射的。下面为大家说明一下微波炉的使用注意事项。

使用微波炉有“五忌”：

一忌加热时间过长。微波炉采用的是高频加热，加热速度很快，时间太长会使食物变干、变硬，甚至产生有害物质。

二忌高温加热油炸食品。高温会使油飞溅，可能产生明火，发生火灾。如果不慎引起炉内起火，千万不要马上开微波炉的门。应该先关闭电源，等火熄灭后再开门。

三忌用锡箔纸。锡箔纸放在微波炉里会直接火光四射，容易引发安全问题。

四忌使用封闭容器。一旦使用封闭容器，可能发生爆破。要用带气孔的容器。即使是带壳食物，如鸡蛋，不管生的熟的，也要先用筷子把壳刺破。

五忌在微波炉上放东西。微波炉的上方设有出风口，如果被其他物品遮住，会导致其内部温度过高而老化，还可能发生短路。

下面再给大家几个清洁小贴士：

首先介绍如何清洁外部。断开电源，取一块吸水性较强的抹布或海绵，温水浸湿后，挤出多余水分，擦拭外部浮尘。

再来说说如何清洁污渍。准备一碗清水，将柠檬汁滴入水中，轻轻搅匀后放入微波炉内，高火加热3分钟。水溶液蒸发，可在微波炉内壁形成一层清洁膜，有利于内壁油渍的软化。加热后等待两分钟，待污渍变得松软，很容易去除。

接下来擦拭内壁。将里面的炉盘、轴环取出，先用湿抹布擦一遍内壁，注意，不要冲洗内壁，以免水流入炉内电路中。最后再用干抹布将水擦干。

还要清洁门缝。如果有食物残渣或油渍残留在门缝上，可用软刷蘸些中性清洁剂擦拭即可。





（文中窍门来自李*武听友）