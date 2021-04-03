ⓒ Getty Images Bank

随着经济的发展以及生活水平的提高，韩国人的理财方式也在发生着变化。如果说婴儿潮一代的人之前主要通过房地产投资来致富，现在的情况就大不相同了。随着这些年来首尔等大城市的房价暴涨，加之文在寅政府坚决遏制投机炒房，自本月1日起还大幅提高房产税与房产转让税的税率，持有多套房的人最高将承担65%-75%的税率，这样须将房价上涨的红利全部用来缴税，所以说现在已经到了很难以房地产投资获得预期收益和再也无法仅靠工资购房的时代了。





由于不能仅靠薪水与房产投资致富，理财就变得日趋重要，并受到年轻一代的热切关注。最近以职场人士为对象进行的调查结果显示，9成以上的受访者表示理财已成为致富的必须手段。职场人士的理财方式中（可多选），活期、定期存款最多，占77.8%，其次是炒股（59.8%），APP理财（39.2%）排在第3位，其他依次还有基金（25.9%）、房地产（18.8%）、加密货币（18.5%）。





其中最受关注的还是炒股。以前韩国人一直认为炒股是一种“赌博”，但是随着对股市与经济的了解增多，加之炒股热度持续走高，股民队伍也不断壮大。除了上班族等年轻一代外，未成年股民也大幅增加。据统计，去年新开户的未成年股民达47.5万多人，超过了前5年的总和。现在的年轻父母还时兴让子女从小通过小额投资对金钱与经济有所了解。





还有，在经济长期低迷、存款利率持续不见提高的环境下，传统的储蓄等金融商品已无法满足人们的投资需求，这导致越来越多的MZ世代放眼于与众不同的另类理财方式。其中最具代表性的是“转售理财”，收集限量版运动鞋、限量版玩具、名牌包，甚至星巴克纪念品，转售后赚取收益。艺术理财也在2、30岁群体中流行，就是通过相关平台对高价美术品进行小额投资，这些美术品在画廊、百货店等地展出后可以定期分红。爱好理财指利用自己的爱好赚取收入，比如用自己的字体制作卡片或表情包，并把字体登记版权，收取版权费。另外，还可以制作香氛蜡烛、芳香剂、微型玩偶等商品。