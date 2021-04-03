Brave Girls回归成功 新歌《裙角飞扬》大热

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Brave Gilrs凭借《Rollin’》逆袭成功后，备受大众瞩目的第5张EP《Summer Queen》终于在17日发行。

此次回归距离Brave Gilrs成为“逆袭神话”时隔10个月。当时随着《Rollin’》的逆袭，《High Heels》《只是开车（We Ride）》等其他单曲也随之成为热门，Brave Gilrs乘势而上，在今夏化身夏日女王发行了《Summer Queen》，带给歌迷多首夏日氛围的新歌。

主打歌《裙角飞扬（Chi Mat Ba Ram）》是一首Tropical House曲风的舞曲，旋律轻快，让人过耳不忘。歌词内容也充满了夏天的感觉，舞蹈动作也配合歌词特别编排了“海浪无”和“裙子舞”等，将夏季的炎热一扫而光。歌曲由Brave Gilrs的经纪公司老板、音乐制作人勇敢的兄弟亲自创作。

除了主打歌外，新专辑还收录了节奏欢快的舞曲《Pool Party》、展现成员清爽歌喉的《我独自夏天（Summer by myself）》、时下流行的Disco Funky曲风的舞曲《FEVER（星期六晚的热力）》以及主打歌《裙角飞扬（Chi Mat Ba Ram）》的英文版。

由于这是Brave Gilrs逆袭大热后的首次回归，因此备受大众瞩目。让成员和歌迷欣慰的是，新专辑发行后，《裙角飞扬（Chi Mat Ba Ram）》即刻成为各榜单的热门单曲，并在多个音源榜单中夺冠。此外，评判歌手人气的标准之一的MV播放量，也已突破2000万大关，Brave Gilrs可谓在逆袭之后，真正实现了“扶摇直上”，成功跻身一线女团行列。

Brave Gilrs刚刚回归，下一张新专辑却已经开始筹备。据悉，Brave Gilrs计划将于今年秋天发行再版专辑，届时将迎合秋季特色，发行与《裙角飞扬（Chi Mat Ba Ram）》风格完全不同的新歌。