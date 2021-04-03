Sam Kim华丽回归 新单《The Juice》再现优质唱作功底





原创歌手Sam Kim时隔2年之久携全新单曲《The Juice》回到歌迷身边。

久违与歌迷重逢的Sam Kim，经过2年的积累与沉淀，将完全属于自己的音乐个性和魅力融入进新歌《The Juice》之中。歌曲所营造的梦幻氛围，也是Sam Kim之前作品中所少有的。

《The Juice》是一首复古Funk曲风的歌曲，其中也结合了流行及嘻哈元素，Sam Kim也将自己内心的负担以自传性的故事形式融入歌词，仿佛让歌迷能窥见其内心，极富表现力。唱功了得的Sam Kim在新歌副歌部分也展现了精彩的高音。整首歌曲中高低音游刃有余的转换、充满许是风格的演唱方式，都让歌曲极具可听性。

Sam Kim在《The Juice》的MV中，也在此刷新了人们对他的印象。充满色彩感的画面，结合律动的音乐以及Sam Kim自然的表演，营造了乐趣十足的效果。而且，Sam Kim还在MV中首次尝试群舞，让歌迷感受到他全新的魅力。

《The Juice》是Sam Kim在音乐方面的全新尝试，作为时隔2年的回归之作，也是其音乐的又一个起点，今后Sam Kim也将持续为大众创作风格不同的优质音乐。