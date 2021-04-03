防弹少年团横扫Billboard榜单 创21世纪组合纪录

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防弹少年团凭借数码单曲《Butter》在美国Billboard主排行榜“Hot 100”中连续4周蝉联榜首，在其它各类榜单中也榜上有名。

当地时间22日，美国Billboard公布的最新榜单（6.26期）数据显示，发行后空降该榜单冠军的《Butter》，已连续4周领跑该榜单。在“Hot 100”史上54首空降冠军单曲中，蝉联4周的歌曲仅有13首，其中便有防弹少年团《Butter》一席。值得一提的是，防弹少年团成为进入21世纪后，首个达成此成绩的组合歌手，上一次蝉联4周冠军的是1998年的史密斯飞船乐队（Aerosmith），因此防弹少年团也创造了新世纪的新纪录。

除了在“Hot100”中持续领跑外，防弹少年团在Billboard旗下其它榜单中也大放异彩。《Butter》在最新一期的“Billboard Global（美国以外地区）”和“Billboard Global 200”中分别成为冠、亚军，上述2个榜单对全球超过200个国家和地区的音源或专辑销量进行统计，而与“Hot 100”的佳绩一样，《Butter》自首次出现在“Billboard Global”和“数字歌曲销量榜”榜单后，便连续4周夺冠，再一次显示了防弹少年团在全球的超高人气。

不仅如此，《Butter》还在“Pop Air Play”“Adult Pop Air Play”“单曲流媒体榜”“单曲电台榜”中均进入前25位。在反应电台播放量的榜单“Pop Air Play”和“单曲电台榜”中，《Butter》较前一周也出现了逆袭上升趋势。