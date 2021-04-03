马不停蹄！TWICE日文正规3辑《Perfect World》即将发行

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新专辑《Taste of Love》人气未退，TWICE马不停蹄开启了全新专辑发行倒计时。7月28日，TWICE第3张日文正规专辑《Perfect World》即将发行，新专辑的宣传海报也已公开。

在释出的新专辑海报中，TWICE 9名成员展现了两种风格迥然的魅力。其中一张海报中，成员身穿白色晚礼服，充满了温柔与优雅，另一张海报中则斟酌红黑色调正装，冷酷中也有一丝性感。据悉，新专辑同名主打歌《Perfect World》也将展现TWICE干练、无畏的一面，是一首快节奏的歌曲。

不久前TWICE发行的国内专辑《Taste of Love》主打歌《Alcohol-Free》依旧是各榜单热门歌曲。《Taste of Love》不久前曾进入Billboard主榜单之一“Billboard 200”，并排名第6位，这也刷新了TWICE自身的最好成绩。此外，主打歌《Alcohol-Free》的MV也在6月20日晚达到1亿播放量，这也是TWICE的第18首MV点击量破亿的歌曲，TWICE也成为全球拥有最多YouTube 超1亿点击量MV的女团。