研发软件安全性检测解决方案——韩国“Suresoft Tech”公司

ⓒ Suresoft

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Suresoft Tech”公司，这是一家专业检测软件品质的企业。让我们与公司代表裴贤燮（音，배현섭）一起聊一聊他们的公司。





裴贤燮代表20多岁便获得了韩国科学技术院的博士学位，这在该专业还是首次，在当时备受学术界的期待。不过他并未走上教授的道路，而是选择了创业。他希望在实践中检验在学校学习到的知识，并看好软件检测市场的发展潜力。当时这项技术在韩国十分陌生，甚至没有明确的概念，连指导教授也劝他不要创业。即便是现在，关键任务型产业这一概念仍然并不为人所知。不过检测这些产业使用的软件的安全性至关重要，对我们的社会也是必不可少的。





由于这种重要性，关键任务型软件领域在海外市场形成已久，但是在国内却完全没有知名度和需求。从企业的角度来说，购买自海外的软件没有必要交给国内的新兴企业进行检测。但是“Suresoft Tech”并未就此放弃，而是继续研发解决方案。他们相信随着国内开发的软件不断增多，在各领域的运用也会逐渐活跃。事实上行业氛围也确实发生了转变。随着国防部着手整顿尖端武器管理体系，对程序进行检测的必要性抬头。2010年丰田汽车油门踏板故障隐患导致的大规模召回事件成为了“Suresoft Tech”实现飞跃式发展的机遇。汽车业界形成了需要对软件运行进行检测的共识，企业开始主动上门，机会就这样找上了有准备之人。





汽车装载有许多具备尖端功能的电力和电子设备，因此软件检测是预防零部件发生错误、检测车辆最重要的安全功能的关键。此外，“Suresoft Tech”还研发了能源、武器体系、铁路、船舶等领域的软件检测解决方案并提供服务。今后该领域还将拥有更大的发展潜力，在电动汽车、自动驾驶汽车等未来型汽车领域，软件会变得更为重要。在机器人、无人机和医疗保健领域，软件检测也将成为必不可少的环节。





“Suresoft Tech”还在思考如何在发展的同时为社会做贡献，为此他们与韩国电力公社联合建立了风投企业“SureDataLab”，这家企业旨在防止独居老人的孤独死现象。他们分析独居老人家中用电量并预测紧急状况，用电量一旦出现骤减，会向地方自治团体发送提醒信息，确保有关部门可以紧急出动进行应对。今后这家企业还计划将业务范围扩大至所有社会弱势群体的安全确认服务。此外，“Suresoft Tech”从2000年起开始参与交通事故受害者支援项目并于去年荣获“风险创业振兴有功总统表彰”，他们对社会价值分享的实践受到了肯定。





“Suresoft Tech”凭借自主研发的软件检测解决方案与跨国企业展开竞争。目前该公司已经打入美国、中国等市场，不断扩大海外影响力，逐步发展成为全球性软件检测企业。