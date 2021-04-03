防弹少年团带来的经济效应

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人气组合防弹少年团再次让世人发出赞叹！他们凭借新歌《Butter》连续4周高居美国公告牌百强单曲榜榜首，这是亚洲歌手首次获得这一成绩。在整个公告牌历史上，一经发行便登上百强单曲榜榜首的歌曲总共只有54首，其中连续4周保持冠军的歌曲包括《Butter》在内仅有13首，这也是进入21世纪以来，组合类歌手的最佳纪录。随着防弹少年团受到全世界粉丝的喜爱、成为美国音乐界主流力量，他们的影响力在品牌价值等经济领域也得到了体现。防弹少年团不仅创造了唱片和演出收益，包括食品、服装在内，任何产品只要经过他们的宣传或使用，都会变得异常火爆。今天，我们邀请到了经济评论家郑哲镇（音，정철진），与他一起具体分析防弹少年团的经济影响力。





《Butter》是防弹少年团的第二首英语歌曲，已经连续4周排名第1。听众朋友们最近肯定也是在网上点击听歌比较多吧？目前的音乐市场比起直接购买音源或者唱片，主要是以流媒体为主，但是防弹少年团十分不同，他们与其他歌手的最大差别、也是最大优势在于音源销量。《Butter》的点击量比百强单曲榜排名第2的歌曲略少，但音源销量却要高出10倍多，因此刚开始在美国也有意见质疑，粉丝是否扭曲了排名的真实性，但最近业界的思路已经完全转变。大部分评价认为，依靠粉丝的力量引领音乐产业是一种最新趋势。这可以说是防弹少年团的又一个不同之处。





这是防弹少年团第9次登上公告牌百强单曲榜冠军宝座，这种连续性使《Butter》创造的纪录更具意义。正如瞬息万变的社会环境，音乐排行榜也逐渐倾向于追逐新歌。《Butter》能够连续4周保持第1，意味着防弹少年团以及这首歌曲在美国市场中的人气和发展势头是具有持续性的。





防弹少年团凭借忠实的粉丝群体和出色的策略正在不断取得更大的成就，经济影响力也随之扩大。韩国文化体育观光部和韩国文化观光研究院对去年防弹少年团获得公告牌百强单曲榜冠军后产生的经济衍生效应进行了分析，结果显示，化妆品、食品、服装等有关消费品的出口规模增长了3717亿韩元。此前现代经济研究院发布的分析也显示，从2014年出道至2023年，防弹少年团创造的经济效应将达到56万亿韩元。事实上，只要与防弹少年团有关，就都会成为人气商品，抢手到断货的情况比比皆是。





麦当劳与防弹少年团推出了联名麦乐鸡套餐，目前在全球49个国家销售。麦当劳以前也推出过名人联名套餐，但只在美国销售，由此可见防弹少年团在全球范围内的影响力。虽然还没有确切的统计，但是据外媒报道，印度尼西亚的麦当劳门店因为人太多而不得不暂停营业。韩国麦当劳麦乐鸡的销量也增长了几乎3倍。





防弹少年团与全球快餐连锁巨头麦当劳联名推出的“The BTS套餐”在全球人气高涨。不仅如此，粉丝还会另出钱购买食物吃完后剩下的包装纸、一次性饮料杯、印有韩语字母的员工T恤、麦乐鸡包装盒等等。粉丝们表示，出钱购买包装纸是为了“收藏”。食物无法保存，但包装纸经过加工后可以用来装饰手机壳、保温杯，永远保存。防弹少年团这种超乎想象的号召力使得企业纷纷向他们抛出橄榄枝。与防弹少年团合作不仅是销量的保障，还能提升品牌的正面形象。





若防弹少年团成员担任广告代言人，企业的品牌认知度、产品认知度和价值都会上升。比如韩国养乐多HY在咖啡产品的塑料杯上印上了防弹少年团的照片，出口量从2019年的91万个猛增至2020年的270万个。按摩椅品牌巴蒂夫在邀请防弹少年团担任品牌代言人后，海外销量增长了20%。





最近，防弹少年团经纪公司HYBE的市值突破了10万亿韩元，进入韩国企业市值排名前40。去年10月，HYBE已经在证券业界创造了历史。HYBE的前身Big Hit娱乐上市后，公司董事长方时赫一跃成为韩国第6大股市富豪。当时方时赫所持股份的价值高达3.7万亿韩元，比现代汽车集团会长郑义宣还要高出数千亿韩元。由此可见，出现在娱乐产业的粉丝现象已经扩散到经济各领域，发挥着巨大的影响力。





最近出现了一个新造词“Fandustry”，就是Fan（粉丝）加上Industry（产业），指粉丝积极地介入产业、甚至带动产业发展。目前全球与K-POP、韩流有关的爱好者团体接近2000个，粉丝数量接近1亿人；根据IBK投资证券的数据，粉丝经济的市场规模超过7万亿韩元。未来随着粉丝数量的增长，市场规模完全有可能超过10万亿韩元。由于K-POP是这一市场的核心内容，主导权自然而然地由韩国掌握。





韩流具备为各产业聚集财富的能力，如何活用这一能力则取决于政府、企业和关注该领域的个人。在这里我们希望各经济主体充分发挥想象力和创意力，防弹少年团引领的粉丝产业能够发展成为韩国经济的新增长动力。