NCT DREAM 28日傍晚6时发行第一张正规专辑后续专辑《Hello Future》正式开启新一轮活动。





新专辑同名主打歌《Hello Future》是一首嘻哈舞曲,Trap节奏之上融入的动感十足的电音,以及充满情调的Hook部分,让歌曲极其抓耳。歌词内容则充满希望和力量,讲述的是要在未来的日子里携手同行的内容。《Hello Future》MV的色调十分丰富,也充满了夏日氛围。





除了主打歌《Hello Future》之外,后续专辑中还收录了《Bungee》和《Life Is Still Going On》两首新歌,再加上正规一辑的歌曲,共收录了13首歌。