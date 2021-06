ⓒ JYP Entertainment

乐队DAY6成员姜永晛(Young K)、金元弼、尹度云组成的小分队DAY6(Even Of Day)即将发行第二张EP《Right Through Me》。28日,JYP娱乐在社交平台发行了三位成员的新专辑宣传海报。





在海报中,三位成员身处充满复古氛围的房间中,灯光昏暗,仿佛文艺电影中的场景。这也和他们首张专辑时的风格完全不同,因此新歌也备受歌迷期待。新专辑将收录7首风格各异的歌曲。





DAY6(Even Of Day)是DAY6 2015年出道后推出的首支小分队,去年8月他们发行了首张EP《The Book Of Us:Gluon – Nothing can tear us apart》正式出道,专辑中收录的成员原创歌曲也颇受好评。而在即将发行的第二张EP中,姜永晛和金元弼也参与了所有新歌的词曲创作。





DAY6(Even Of Day)新专辑《Right Through Me》将于7月5日发行。