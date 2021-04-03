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很久很久以前，在一个小山村里住着兄弟俩——兴夫和孬夫。

他们的父母去世后，孬夫独自霸占了家产，还把兴夫一家赶了出去。





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孩子们饿得不停地哭闹，房子也又小又冷。兴夫实在没办法，就去找孬夫。

“嫂子啊，您给我点米饭吧！”

“什么?要米饭吗？去你的!!”

孬夫的妻子挥起手中的饭勺打在兴夫的脸颊上。





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春天终于来了。燕子们在兴夫家的屋檐下筑了窝。

一天，一条大蛇向着燕子窝爬去。

“喂, 你这个坏家伙，还不快滚开！”

“看那儿，刚出生的小燕子从窝里掉出来了。”

兴夫用线小心地缝好了小燕子断了的腿。

一个月以后，小燕子恢复了健康，又可以飞了。





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第二年春天，燕子们飞了回来，还带着一颗葫芦籽。

兴夫把葫芦籽种下，葫芦籽很快发了芽，开了花，还结出了很多葫芦。

“哎呦哎呦锯葫芦”

“哼哼哧哧锯葫芦”

“嗨呦嗨呦锯葫芦”

锯开的葫芦里有柜子和袋子，金钱和大米不断地从柜子和袋子里冒出来，兴夫变成有钱人了。





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听说了兴夫的事情后，坏心眼的孬夫故意把燕子的腿折断了。

他拿出线来，胡乱地把燕子的腿缠了起来。

第二年，孬夫夫妻把燕子带来的葫芦籽种下，

葫芦结出了很多果实。

孬夫家的葫芦里有什么呢？





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从葫芦里出来的强盗把他们的家洗劫一空，捕快们还用大棒子揍了他们一顿。

“你欺负兴夫，把他们一家赶走，知道错了吗？”

“对不起，我知道错了。”

饥肠辘辘、无处可去的孬夫夫妻俩只能去投奔兴夫。

兴夫很高兴地把他们迎进家门，

后来他们跟每年都会来的燕子们一起过上了幸福的生活。