职业：演员

出生日期：2003年8月13日

出道：音乐剧《比利·艾罗特》（2010）





汤峻相的姓氏在韩国十分罕见，甚至有观众猜想是否是他的艺名，然而这的确是他的本名。其实，汤峻相的父亲是马来西亚人，因此他也自然跟随了父姓“TANG”。不过汤峻相出生于韩国，并一直在韩国学习、长大。值得一提的是，初中毕业后汤峻相选择了家庭教育的方式继续学习高中课程，并顺利通过了会考。

汤峻相儿时获得机会出演音乐剧《比利·艾罗特》中的孩童角色，此后便常出现在《伊丽莎白》、《悲惨世界》、《哈姆雷特》等多个音乐剧舞台上。小小年纪便在舞台上锻炼了演技，因此也受到影视导演的赏识，参演了诸多影视剧，他的第一部电影是口碑之作《想念哥哥》。如今的汤峻相已是一名专业演员，他在人气电视剧《爱的迫降》中，把北韩少年士兵刻画得十分生动，让更多的观众认识了他。





主要代表作：

·电视剧：

《球拍少年团》（2021）

《Move to Heaven：我是遗物整理师》（2021）

《爱的迫降》（2020）

《一片丹心蒲公英》（2014）

·电影

《自行车小偷》（2020）

《国之语音》（2019）

《生日》（2019）

《英珠》（2018）

《七年之夜》（2018）

《入学》（2017）

《想念哥哥》（2016）