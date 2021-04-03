《漫话国乐》 灵山会相 / 风的花园 / 丰收年

朝鲜王朝书法大师金正喜一生钟爱品茶，还与大力推广茶文化的草衣禅师交情很深，因此经常写信给草衣禅师要茶叶。有一次，金正喜在写给草衣禅师的信中写道：

“我这儿到了岁末寒风料峭，连墨水、酒水都会冻结成冰。之前你说好寄给我茶，可为何迄今毫无音讯？今日提醒你此事，就算翻遍你家所有的茶叶篓ye也请找出茶叶，在春季托人给我送来，我会感激不尽。还有，你为何独自享受新摘的茶叶？你就不会想到远方的好友吗？这下我要罚你30板。。。”





读了这封信可以想象，在寒风凛冽的冬日，金正喜在写书法时忽然想到清香飘溢的茶水或者发现茶叶罐见了底，心情烦躁了起来，就急着写信给远方的好友耍赖。说是罚30大板，以现代人的口语可以说是：你是不是想被我打一顿啊？”相信草衣禅师看了好友的信，一定会笑眯眯地马上包起茶叶来。





今天给大家带来了适合品茶时欣赏的音乐。在此也建议大家暂时歇一会儿，边喝茶，边听音乐，一定会乐趣无穷。

《灵山会相》中“下弦还入”、“念佛还入” / 玄琴-李世焕





风流音乐《灵山会相》本来是由伽倻琴、玄琴、奚琴、笛子、大笒等很多乐器联合演奏的器乐合奏曲，因为以玄琴为主，又名《玄琴会相》，由9曲组成，其中“下弦还入”是尽显玄琴魅力的乐曲。





朝鲜王朝初期的文臣成伣（qian4）是一位钟爱音乐与品茶的风流雅士。有一年春天，他写了一首诗《杏花小咏》：

“铜瓶如雨茗新添，

手倦支颐至黑甜，

啼鸟数声惊午梦，

杏花枝影满疏帘。”





这首诗收录在诗集《虚白堂诗集》里，生动地描写了风和日丽的春日风光。一位书生读书时犯困，为了提神想喝杯茶，可眨眼睡着了。不一会儿，书生突然从梦中醒来，一片盛开的花田呈现在眼前，美不胜收。

《风的花园》 / 笛子-金景娥（音）





现代人常说“喝杯茶吧？”，这里的茶不仅仅局限于茶水，而是指从茶水到咖啡、柚子茶、姜茶等各种饮品。可当初的茶指的是把茶叶放在锅里炒的。在适当的火候加热锅后，既不加油也不加水，把茶叶放进锅里适当地炒熟，据说好茶通常炒9次制成。





浅绿色、淡淡清香的绿茶通常是茶叶泡热水喝的。红茶或普洱茶是经过发酵过程的。药茶是将茶叶与其他药材混合而成的。





在节目一开始给大家介绍的草衣禅师曾编写了一本诗集，题为《东茶颂》。这本诗集记录了从茶的传说、功效、种类至沏茶、品茶等朝鲜王朝的茶文化，里面有这样的诗句：

“独饮为神，

两人饮为胜，

三四人为嗜好，

五六人则索然无味，

七八人为分享饮茶。”





草衣禅师认为独自饮茶是首屈一指的，可如果在音乐的陪伴下饮茶一定会美上加美。

《丰收年》/ 大笒-申珠希（音）