北韩加大对居民的思想管控力度

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6月29日北韩劳动党机关报《劳动新闻》发表了题为“在社会主义建设中最具威力的武器是思想”的文章，强调全面开展思想斗争。事实上，北韩各种媒体最近强调应对流入境内的资本主义文化产物提高警惕，进一步加大对居民的思想管控力度。





从局势层面来看，在新冠疫情尚未平息的情况下，国际社会仍对北韩实施强力制裁而使其经济陷入更大困境。此外，北韩居民因封城禁足而无法进行社会活动、组织活动，长时间呆在家里，有可能松懈社会主义思想武装。从结构层面来看，20世纪90年代中后期，也就是在北韩各地开始形成集市的时候经历过集市的一代和在集市形成后出生的一代现如今成长为20-30岁上下的年轻人。他们在北韩全体人口中占据相当大的比重，也是活跃展开社会活动的中坚分子。如果金正恩委员长今后持续执政20-30年以上，必须管控好这些人，因此金正恩委员长强调思想教育的重要性，加大对居民的思想管控力度。





在此情况下，北韩的媒体通过题为“没有经历过革命磨难的新一代成为中流砥柱”的文章，强调对年轻一代的思想管控，其原因在于北韩年轻一代不断扩大对外部文化的接触面。北韩青少年也和全世界年轻人一样喜欢韩流文化。他们将韩流视频下载到U盘等小型存储设备里经常偷看，并与北韩的情况进行比较。如果北韩青少年对韩国社会景象产生憧憬，北韩的社会主义体制有可能发生龟裂，这让北韩感到极大的不安与忧虑。





在去年12月举行的北韩最高人民会议常任委员会全体会议上通过了《反动思想文化排斥法》等4项法案。《反动思想文化排斥法》旨在防止反社会主义思想文化的流入和传播，但是北韩尚未公布其具体内容。





特别值得一提的是，北韩在三代世袭权力的过程中持续管控居民的思想和理念，因此北韩居民必须从小开始义务性地接受政治思想教育。北韩实施11年义务教育，在义务教育期间，学生们每天都要接受思想教育。从金氏家族的偶像化到劳动党政策等，向学生们注入社会主义思想和理念。从学校毕业进入社会后，每天早上投入工作以前必须参加“读报会”阅读《劳动新闻》，进行思想学习，下班后要到自身所属的社会团体接受政治思想学习。如此这般，北韩居民一生都要接受思想教育。由于北韩从70多年前开始以这种方式对居民进行思想管控，并以此维持政权稳定，因此北韩政权对居民的思想管控方式将难以发生变化。





今年3月初在北韩劳动党中央委员会总部会议室举行了第一届全国市、郡党委责任书记讲习会。这是为传达和学习此前劳动党全国代表大会和劳动党中央委员会全体会议的决定事项而举行的一种讲习会。北韩以全国市、郡党委责任书记为对象举行讲习会实属罕见，更引人瞩目的是，国务委员会委员长金正恩直接出席会议并发表讲话。过去在金日成时代，北韩的下级单位曾举行过讲习会，但是进入金正日时代后几乎没有举行,而此次是金正恩委员长执政后首次主持召开的全国市、郡党委书记讲习会。北韩的市、郡党委书记可说是最高领导人直接任命的，他们在所在市、郡拥有最大的权力，可管控当地居民的思想，因此金正恩委员长召集全国市、郡党委书记，嘱咐他们严加管控居民思想。由此可见，北韩居民的社会主义思想和信念已不如往昔，如果继续这样下去，北韩的社会主义体制或许会发生龟裂。





今年4月，金正恩委员长还出席以劳动党最基层组织负责人为对象的支部书记大会，并表示年轻人的思想和精神状态已经到了不能袖手旁观的地步。之后，时隔5年召开劳动党外围青年组织“金日成-金正日主义青年同盟大会”，敦促青年强化思想武装。

北韩认为加大对年轻一代的思想管控力度有助于维持其体制稳定，但是在居民们已经接触到韩流等外部文化的情况下，北韩当局对年轻一代进行的思想管控将难以取得预期的成效。