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宣传画是以宣传鼓动、制造社会舆论和气氛为目的的绘画海报。今年1月27日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》公布鼓励民众自力更生的宣传画，并配上“朝着新的胜利奋勇前进”这一字句，以助长自力更生气氛。





北韩的宣传画被刊登在劳动党机关报《劳动新闻》上，是受到社会瞩目的视觉媒体。一般来说，北韩为激励民众贯彻落实每年1月各报社新年共同社论的内容而制作宣传画，并在一年间持续制作60-70幅，最多不超过100幅的宣传画。年初发布的宣传画都配上新年共同社论的标题，激励贯彻劳动党大会等的主要课题，今年4月初劳动党出版社发布了推进平壤市5万套住宅建设事业的宣传画。一直以来，北韩总会在必要时制作发布宣传画，且一般带有醒目的、号召性的、激情的文字标题和劳动者形象，并按其内容与目的制作思想、教养、政治宣传画和为贯彻目标动员组织的鼓动宣传画，为强调社会道德或通告特别活动的文化宣传画，还有反美宣传画等军队宣传画和为宣传商品的广告等商业宣传画。北韩从20世纪60-70年代开始制作广告宣传画，但是其制作数量远不及政治宣传画。





北韩的宣传画大致由形象和标语构成，其特点为形象醒目，主题突出，且简短的标语富有感召力。这些宣传画由中央和各地方的“美术创作社”制作。具体来说，在平壤美术大学、万寿台创作社、朝鲜劳动党出版社、中央美术创作社、铁道省美术创作社、平壤出版印刷大学等地制作。其中，为贯彻落实新年共同社论内容的宣传画非比寻常，因此由万寿台创作社的功勋艺术家或朝鲜劳动党出版社所属的美术家直接设计制作。宣传画里的标语直接反映刊载于新年社论等的最高领导人的教导内容，以明确国家政治、经济路线的基本方针。





在金日成主席展开抗日武装斗争时期制作的宣传画大都采用木板或石板印刷方式，具有线描等东方传统绘画的特点，韩战期间则制作彩色宣传画。战争结束后在宣传画上出现象征共产主义的红色旗帜、武器和士兵形象。20世纪80年代，北韩开始制作有关统一的宣传画，90年代后期制作许多以反美为主题的宣传画。进入金正恩时代后，则视南北韩关系和国际关系的变化推出含有过激内容的宣传画和反美宣传画。总之，北韩的宣传画可说是反映时代面貌的媒体。金正恩委员长执政后，北韩社会发生诸多变化，宣传画也反映出了这种情况。 在北韩的宣传画里最常出现的人物是工人、农民和军人。过去，在北韩的宣传画里经常可见炼钢工、建筑工和在纺织厂围着围裙的女工以及手持稻穗的农民。进入金正日时代后最常出现的是军人，如果军人、工人和农民同时出现在宣传画里，军人总是站在最前面，这意味着北韩当时致力于增强军事力量。但是最近由科学家、技术人员等知识分子取而代之。他们大都穿着西服，打着领带，戴着眼镜，手持文件夹或博士文凭，并添加与核武器相关的导弹等图案。此外，还通过与教育相关的宣传画，表现出致力于培养人才的强烈意志。如此这般，进入金正恩时代后，北韩制作了许多强调科技、国防和教育的宣传画。





不论如何，由于北韩的宣传画是当今世界上罕见的社会主义作品而受到海外收藏家的青睐，因此北韩还将其宣传画作为赚取外汇的手段。如同美术作品般，北韩利用其宣传画直接或间接地赚取外汇。东欧社会主义阵营崩溃后，购买北韩和古巴宣传画的收藏家逐渐增加，且北韩在成立初期制作的宣传画原本具有极大的价值而备受海外收藏家的青睐，很多收藏家通过海外线上拍卖和文化艺术品交易所等购买北韩宣传画。北韩还将其印制的小型宣传画和印有宣传画的邮票、明信片等作为旅游纪念品出售给外国游客。宣传画是代言北韩政治体制和国家认同感的媒体，因此北韩会继续制作宣传画，并为重视科学技术和视频内容的年轻一代推出动态宣传海报。





由于在北韩的宣传画里含有领导人的信息、劳动党的政策指导方针，以及对民众的要求事项，并渗透到北韩居民的日常生活之中，因此其影响力绝对不容小觑。