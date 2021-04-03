韩政坛步入总统选举局面

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韩国政坛步入总统选举局面。前检察总长尹锡悦宣布参选，京畿道知事李在明、前国务总理丁世均、法务部前长官秋美爱等执政党有力候选人也纷纷登记党内候选人竞选。





尹锡悦29日宣布参选并提出政权交替的目标。李在明、丁世均、秋美爱也于30日登记为党内竞选人。





尹锡悦29日在位于首尔的尹奉吉烈士纪念馆召开记者见面会，正式宣布参加总统选举。尹锡悦今年3月4日辞去检察总长职位后持续关注舆论动向，并权衡是否参选。尹锡悦在见面会上就参选目标表示，必定重建贯穿自由民主主义与法治、时代与不同代际的公正价值观。他表示，在辞职后与多名人士会晤，他们无一例外地首先表达了对国家前途的担忧，自己将同这些人士并肩前行。





尹锡悦被韩国总统文在寅任命为检察总长，但因调查工作直指权力中心、检察改革等问题而与执政党方面发生冲突，最终辞职。此后在大部分下届总统人选民调中，尹锡悦的支持率靠前。





尹锡悦对文在寅政府提出了强烈的批判并强调必须实现政权交替。他指出，这届政权所犯下的违背道义的行为数不胜数，例如无视经济常识的收入主导经济增长基调，违逆市场的住房政策，无视法律、浪费世界一流技术的脱核电政策，接近收买选票的民粹主义。





执政党共同民主党此前因推迟党内竞选的说法出现过内部矛盾，不过目前党内竞选已正式拉开帷幕。30日，李在明、丁世均、秋美爱登记为预备候选人。共同民主党于30日结束候选人登记工作，7月9-11日举行预备竞选，胜出的6名候选人将参加正式竞选。





目前执政党方面京畿道知事李在明的支持率排名第1，前国务总理李洛渊紧随其后，接下来分别是前国务总理丁世均、法务部前长官秋美爱等。随着党内竞选正式开始，反李在明联盟的迹象日趋明显。丁世均和国会议员李光宰已表明有意推选单一候选人。预计竞选投票将围绕李在明呈现出鲜明的支持与反对格局。





目前总体局势不利于执政党。此前执政党在首尔和釜山市长补选中惨败，显示出民意风向。最近，最大在野党国民力量党还推选年仅36岁、没有国会议员经历的李俊锡担任党首，实现了革命性的新老交替。不仅是年轻人群，连执政党的票仓湖南地区都刮起了“李俊锡旋风”。另外，在野党势力中，日前辞职的监查院长崔在亨极有可能宣布参选。若在野党凭借尹锡悦、崔在亨二人实现国民投票党内竞选、推选出单一候选人，对执政党来说将是一场异常艰难的选举。





此外，随着国会议员洪准杓重新加入国民力量党并透露参选意向，国民力量党党内候选人竞选也逐渐临近。