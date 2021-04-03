日本对韩限贸2年 韩相关产品对日依赖度大幅下降

ⓒYONHAP News

日本对韩国实施限贸措施2年以来，韩国材料、零部件、设备产业的核心产品对日依赖度下降，国产化、进口地多边化等取得显著进展。不过随着出口向好、抵制日货运动趋于平息，从日本进口额和贸易逆差规模再次扩大。有分析指出，韩国经济的基本面有待改善。





韩国产业通商资源部1日发布了名为“材料、零部件和设备竞争力强化2年成果”的资料。这份资料显示，日本限贸措施三大产品氟化氢、氟聚酰亚胺、光刻胶的对日依赖度大幅降低。今年1-5月氟化氢从日本进口额为460万美元，较2019年同期的2840万美元大幅减少83.6%。氟聚酰亚胺由于采用替代品，实际上已不从日本进口。光刻胶也摆脱了对特定国家的依赖，比利时产品的进口额增长了12倍。百大核心产品的对日依赖度也在2年间从31.4%降至24.9%。此前这些产品的对日依赖度已呈现出下降趋势，不过2019年起速度大幅提升。材料、零部件、设备产业的总体对日依赖度从16.8%下滑至15.9%。从中国进口占比也降低了3.1个百分点，供应链多边化取得明显进展。





另外，在政府的跨部门大力扶持和需求方企业的合作下，材料、零部件、设备相关企业也实现了长足发展。今年第一季度，材料、零部件、设备产业上市企业的总销售额较2019年同期增长20.1%，远远高于上市企业总体平均销售额12.7%的增幅。另外，该领域市值超过1万亿韩元的中小和骨干企业从2019年的13家增至31家。





不过韩国从日本进口额和贸易逆差规模则重新扩大。随着出口向好，韩日贸易大幅增长，抵制日货运动也逐渐平息，今年1-5月韩国对日贸易逆差规模为100亿美元，较去年同期的74亿美元增长35%。1-5月韩国对日本出口额为117亿美元，同比增长6.6%，但进口额为217亿美元，同比大增17.8%。啤酒、化妆品、时尚用品等消费品和汽车等的进口额曾一度因抵制日货而骤减，不过今年1-5月呈现增加势头，同比大增28.7%，达到13亿美元。按照这一趋势，预计今年韩国对日贸易逆差规模将恢复至抵制日货运动前的水平。





分析指出，韩国应以过去2年在材料、零部件、设备产业竞争力提升方面取得的成果为基础，着眼长期观点，进一步加大努力，改善韩国贸易的基本面。





韩国副总理洪楠基表示，近期将公布“2030二次电池产业发展战略”。这份战略将包括推进大规模民官联合研发等内容，以确保下一代二次电池技术以及二次电池材料、零部件及设备技术等。