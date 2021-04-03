韩国与中美洲一体化体系举行首脑会谈

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韩国总统文在寅6月25日与中美洲一体化体系8个成员国首脑举行视频首脑会谈，商定推动发展双方全面合作关系。这是韩国与中美洲一体化体系继2010年后时隔11年再次举行首脑会谈，也是文在寅政府首次与中南美地区举行多边首脑会谈。





中美洲一体化体系是由哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、伯利兹、多米尼加8国组成的地区交流机制。8国首脑和中美洲一体化体系秘书长均出席此次在线首脑会谈。





会谈上，各国首脑一致认为，为尽早克服新冠疫情、提振经济并实现未来可持续经济发展，双方展开环保和数字化转型领域的合作十分重要。文在寅表示，韩国与中美洲一体化体系分享防疫物资和经验，实践了联合与合作，期待双方扩大面向未来的包容性合作。中美洲一体化体系成员国首脑对韩国提供防疫物资表示感谢，文在寅承诺将为确保发展中国家的疫苗出力。主席国哥斯达黎加总统卡洛斯∙阿尔瓦拉多表示，对文在寅总统出席会议感到荣幸，期待文在寅不久后访问哥斯达黎加和中美洲。





包含会议成果的《联合宣言》明确指出，双方将建立全面合作关系以应对气候变化和新冠疫情危机，并为第4次工业革命时代做准备。宣言表示，欢迎危地马拉等中美洲一体化体系成员国愿意参加韩国-中美洲自贸协定的表态。宣言还指出，将推进重建韩国-中美洲一体化体系合作基金，韩国将扩大政府开发援助，其中包括向萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯援助2.2亿美元的计划。





中美洲一体化体系成员国承诺，将继续支持韩国政府为实现韩半岛全面无核化和永久和平所作的努力。宣言还强调，南北间的对话、参与及合作至关重要。





中美洲一体化体系是以“CA-4”为原型、成立于1991年的中美洲8国联合机制。“CA-4”是指危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜四国集团，这4国曾有过政治、文化和移居一体化的历程。基于共同经验和利益，“CA-4”使用相同的护照并将国境线转换为“内部边境”制度。此后，伯利兹、哥斯达黎加、巴拿马和多米尼加加入，形成了以经济一体化和共同繁荣为目标的中美洲一体化体系。以2018年为准，中美洲一体化体系总人口为5800万、总面积为57.2万平方公里，2010年地区GDP为2660亿美元，人均国民总收入为5200美元。





青瓦台表示，中美洲一体化体系是美洲地区的贸易物流中心，疫情暴发后，受益于对美生产基地转移至邻近国家的变化，正成为充满潜力的新兴市场。此次首脑会谈是将韩国外交扩大至中南美地区的契机。