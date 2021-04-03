六人男团JUST B出道 B.A.P方容国操刀制作主打歌





由林智敏、李建宇、宋柄希（Bain）、秋泜珉（JM）、全暏炎、金相佑六名成员组成的新人男团JUST B于6月30日发行首张专辑正式出道。

JUST B是BLUE DOT娱乐公司推出的第一个男团，组合名中的“B”的意思是“Burn”，代表组合将一直保持如火一般的热情。组合中有五位成员经过不同的选秀节目历练：林智敏参加过SBS《The Fan》，李建宇和秋泜珉出身于Mnet《I-LAND》，全暏炎和宋柄希则参加过MBC《Under Nineteen》，因此成员音乐实力十分强大。

JUST B的出道专辑用组合名称命名，主打歌《DAMAGE》是由前B.A.P核心成员方容国制作，前卫的电音旋律成为歌曲的亮点，讲述的是在失去光明的世界，不向黑暗屈服而顽强对抗的内容。作为新人，成员们谈到和方容国的合作时表示：“因为对录制还比较陌生，幸好有前辈的帮助，所以才有了我们这张高质量的出道专辑。”

《JUST B》中除主打歌《DAMAGE》外，还收录了《Get Away》《My Way》《Double Dare》《DejaVu》等四首歌曲。