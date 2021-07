ⓒ BlockBerry Creative

女团本月少女(LOONA)携全新EP《&》回归,并引发海外粉丝热烈回响。

《&》发行后不到一天,便在阿根廷、巴西、墨西哥、西班牙、新加坡等全球31个国家和地区的iTunes专辑榜中夺冠,且在“World Wide专辑榜”中排名第一,再次印证了本月少女强大的海外人气。

本月少女新专辑《&》发行于6月28日,专辑的概念为“打破界限迎来巨大变化的本月少女,携手你我突破固有规则而成为一体”,收录了主打歌《PTT (Paint The Town)》、Intro《WOW》以及《Be Honest》《Dance On My Own》《A Different Night》《U R》共七首歌曲。主打歌《PTT (Paint The Town)》是一首嘻哈舞曲,更是本月少女出道以来最具力量感的一首歌。