防弹少年团美、日音乐纪录破不断

ⓒ Big Hit Music

防弹少年团热门单曲《Butter》及日文精选集《BTS, THE BEST》持续在美、日两地榜单刷新战绩。

根据日本ORICON的最新榜单数据，防弹少年团精选集《BTS, THE BEST》周下载量达2814次，继前一周后再次成为“数字专辑周榜“冠军，累积下载量已突破一万。英文单曲《Butter》则在“在线播放周榜”中以1305万6438次连续六周领跑榜单。

而在Billboard中，《Butter》更是创造了韩国及亚洲偶像史无前例的榜单记录。《Butter》至今已蝉联Billboard主榜“Hot100”五周冠军，创造了亚洲歌手在该榜单的最高成绩，书写了亚洲音乐的新历史。至此，防弹少年团在“Hot100”中夺冠次数共达十次之多。而在Billboard其它榜单中，《Butter》也在持续创造好成绩。

防弹少年团已确定于韩国时间7月9日13点全球同步发行全新单曲CD《Butter》，携新歌回归。而根据“黄老板”Ed Sheeran在Instagram中透露的信息，防弹少年团新歌的合作歌手极有可能是Ed Sheeran，这也再次吸引了全球歌迷的关注。