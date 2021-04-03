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“饭后喝酸奶助消化”、“酸奶越酸越有营养”……这些说法是否影响了您对酸奶的看法？酸奶,是人们经常饮用的健康奶制品,可以起到补钙、调理肠胃等功效,但是您知道吗? 刚刚提到的这些说法中也有误区，如果走入了喝酸奶的误区,不但起不到保健的作用,对身体健康也是不利的。下面就总结几个喝酸奶的常见误区。

误区一：吃撑后可以喝酸奶助消化。在很多人眼中，“助消化”是酸奶重要的保健功能之一，有时吃撑后也会首选酸奶。事实上，酸奶有促进胃肠蠕动和消化液分泌的作用，经常喝确实可以改善消化。但不建议大家在吃撑后立即喝，因为酸奶本身是一种饱腹感很强的食物，吃撑后再喝酸奶反而会更撑，增加了胃部的负担，并不利于消化。

误区二：酸奶越酸越有营养。不少人会有这样的疑问，既然叫酸奶，是不是越酸，营养就越好呢？其实，酸奶的酸度来源是乳酸菌代谢产生的乳酸，这与发酵剂的菌种和发酵时间等因素有关。另外，酸奶的酸度也是有限的，如果酸奶在储存或物流过程中脱离了冷链，比如被放在了户外环境下，乳酸菌会迅速繁殖，导致酸奶酸度增加，但并不利于身体吸收。

误区三：常温酸奶没营养。跟低温酸奶相比，常温酸奶在经过乳酸菌发酵后，再次经过了热处理，杀灭了酸奶中活的乳酸菌，因此，它可以在常温下存放。从营养角度来讲，常温酸奶和低温酸奶最大的区别在于，是否含有“活的乳酸菌”，即便没有乳酸菌，酸奶中的蛋白质、钙和维生素仍然存在，在不具备冷藏条件的情况下，买常温酸奶也是一个不错的选择。





（文中窍门来自宋*兴听友）