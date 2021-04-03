韩国校园暴力的相关法律与惩罚程序

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世界上无论是哪个国家的人，中学时期刚好是一个人心智未成熟、人格开始独立的时期，所以很容易出现过激的行为，这些行为造成的校园暴力基本上是世界性的问题。如今因为智能手机的普及与SNS的流行，校园暴力事件比过去任何时候都更容易被曝光，因此也更受到众人的关注。





韩国教育部于去年9月在为期1个多月的时间里，面向全国小学4年级至高中2年级学生进行的校园暴力调查结果显示，2.7万名学生遭遇过校园暴力，占学生总数的0.9%，比前年减少了0.7%。按照暴力类型来看，语言暴力最多，占33.6%，其次是集体排挤行为（26%），网络霸凌排在第三位，占12.3%，其他依次还有身体暴力（7.9%）、跟踪（6.7%）、索取金钱（5.4%）、强制跑腿（4.4%）、性骚扰与性暴力（3.7%）等。





在韩国，一旦发生校园暴力，如果受害者或家长向校方举报，校长有责任召开由相关公务员、教师与当事者家长们组成的校园暴力对策自治委员会会议，经过校方的调查与委员会的审查，在会议上听取受害者与加害者的说明以及回答提问后，由委员会决定惩罚措施。由于该委员会的目的在于保护受害者，同时让加害者认错、改过自新，因此一般来讲惩罚力度比较轻微，大多是让加害者向受害者道歉、予以服务活动处分，最严重的是转学或开除。





如果受害者与家长不能接受委员会的惩罚措施，也可以报警，根据2012年生效的《预防校园暴力及相关措施法》追究加害者的法律责任。如果加害者被起诉，根据《刑法》，通过裁决可被处以刑事处罚。按照暴力的重轻程度、持续性与受损额，如果造成伤害，将被判处7年以下的有期徒刑或1000万以下的罚金。如果有暴力行为，被处以2年以下的有期徒刑或500万韩元以下的罚金。如果实施暴力行为的同时还加以威胁，将被处以3年以下的有期徒刑或500万韩元以下的罚金。





为了预防校园暴力，韩国教育部每年进行相关调查，将其结果反映到“预防校园暴力及对策基本计划”中。去年，警方还开通热线，以快速应对校园暴力的举报。