保护网络安全——韩国“HanDreamnet”公司

ⓒ HanDreamnet

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“HanDreamnet”公司，这是一家网络安全专业企业。让我们先来听一听公司代表徐显源（音，서현원）的介绍。





防火墙等设备也可以防止来自外部的恶意攻击渗透到内部网络，但是这些方法在管理发生于内部网络的故障上存在局限。“HanDreamnet”的安全交换机正是为了弥补这些漏洞。安全交换机可以管理内部网络的风险因素并进行操控。2006年，“HanDreamnet”全球最早研发出了网络安全交换机并投入商用。被称为“分闸”的这项解决方案可自动探测并阻断发生于内部网络的安全威胁，通过阻断和防止有害流量的扩散，保持网络服务的稳定性。使用方法也很简单，用户只需更换交换机，便可保护内部网络免受各类安全威胁。交换机还会通知用户探测和阻断情况，方便用户进行管理。





目前“HanDreamnet”的网络安全解决方案在金融网络、国家情报通信网、企业通信网、军方安全网络、大规模分公司通信网络等多个领域得到运用，提供安全的网络环境。尤其值得一提的是，“HanDreamnet”是业界首家获得国家情报院颁发的“安全功能认证书”的企业，产品安全性得到了认可。“安全功能认证书”是认证测试机构对信息保护系统、网络设备等IT产品进行测试，对满足“国家使用级别安全要求事项”的产品予以安全性认证的制度。获得认证书的产品无需另行接受安全性评估，便可向政府和公共机构供货。





迅速变化的网络环境对网络管理提出了更严密、更高层次的要求。随着连接冰箱、洗衣机等家电的物联网不断发展，网络变得更加复杂，新型安全威胁也日渐猖獗。比如勒索病毒就会封锁系统或者将数据加密，导致用户无法使用，并以此勒索金钱。面对这种变化，“HanDreamnet”成功地研发出适合云技术、物联网、智能办公室、无线局域网等各类网络环境的安全解决方案。他们拥有50多种安全交换机产品，针对用户不同的环境提供最优化的网络安全服务。





去年“HanDreamnet”获得了科学技术信息通信部长官表彰。目前韩国网络设备市场大部分为跨国企业所占据，“HanDreamnet”提高了国产解决方案的竞争力。今年公司还被中小风险企业部评选为“2021全球强劲小企业”。“全球强劲小企业”项目评选200家具备创新性和发展潜力的小企业，旨在培育全球领导型企业。“HanDreamnet”是信息安全和网络交换机领域唯一获选的企业。“HanDreamnet”还持续开拓日本等海外市场，向全球市场展现了韩国网络设备的技术实力和可信性。公司生产交换机已有14年，年均产量达到约2万个，客户数不胜数。





“HanDreamnet”于2019年建立研发中心，积极与外部机构展开技术合作，通过研发，不断保持技术领先。受到新冠疫情全球大流行的影响，无接触方式日渐扩散，网络安全产业也面临着新挑战。正是因为有“HanDreamnet”这样的企业，韩国才能在不断升级的安全威胁之中，继续提供符合“IT强国”美誉的稳定网络环境。