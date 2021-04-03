韩国-欧盟自贸协定生效满10周年

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2011年7月1日，韩国与欧盟的自贸协定生效，韩国由此成为亚洲国家中最早和欧盟启动自贸协定的国家。受益于此，过去10年间韩国较日本等竞争对手更多地享受到了抢先占据欧洲市场的效果。韩国贸易协会国际贸易通商研究院发布的报告显示，自贸协定生效后，韩国的汽车、电池、化学制品等产品受惠明显。另外，韩国-欧盟自贸协定还对提高韩国产品的竞争力作出了巨大贡献。今天，我们邀请到了发布报告的韩国贸易协会首席研究员洪帧完（音，홍정완），与他一起探讨过去10年的成果和对未来的启示。





韩国-欧盟自贸协定增进了双方间商品和服务领域的贸易与投资，对提高韩国企业的竞争力也作出了贡献。韩国98.1%的产品在生效第10年被免除关税，欧盟99.6%的产品在生效第5年已被免除关税。对于欧盟来说，韩国是首个成为自贸协定伙伴的亚洲国家，意义尤为重大。当时欧盟根据市场潜力、市场壁垒、是否与美国等欧盟竞争对手推进自贸协定等标准来选择优先谈判国，韩国被选为最优先谈判国。欧盟评价认为，与韩国的自贸协定包括了知识产权、服务贸易、环境和人权等最近备受关注的可持续发展内容，是首份高水平贸易协定，未来可继续适用在与其他国家的谈判中。





与韩国不同，其他亚洲国家最近才与欧盟签署自贸协定。日本、新加坡、越南与欧盟的自贸协定分别于2019年2月、2019年11月和2020年8月生效。韩国可以说是唯一一个在过去10年享受了关税优惠的亚洲国家。分析指出，韩国-欧盟自贸协定对维护韩国产品在欧盟市场中的占有率起到了作用。尽管协定生效后欧洲发生了债务危机，但自2010年起的4年间，欧盟从韩国进口额仍然以年均0.1%的速度增长，而同一时期，欧盟从未签署自贸协定的日本的进口额年均出现4.9%的下滑，自贸协定的作用由此可见一斑。随着欧盟撤销关税，汽车成为了最大的受惠产品。





2019年韩国汽车对欧盟出口额约为84亿美元，较2010年的约33亿美元翻了1倍多。此后韩国汽车生产基地转移至海外，内燃机汽车出口从2017年起开始放缓，2020年出现大幅减少。不过这个缺口被电动汽车填补，电动汽车的出口额从2015年的1亿美元增长至2020年的26亿美元。韩国从2016年起就开始向欧盟免关税出口电动汽车，早于美国、中国、日本等主要竞争国家。电动汽车核心部件锂离子电池也在自贸协定生效后即刻取消2.7%的关税，最近对欧盟出口持续增长。





韩国对欧盟化学制品出口也从2010年的12亿美元增至去年的71亿美元，年均增幅接近20%。电池材料之一的正极材料出口增长尤为显著。在农产品领域，虽然韩国从欧盟的进口仍多于出口，但去年出口较自贸协定生效前增长了125%。韩国产金枪鱼、菌菇、kimchi及调味紫菜片、饮料等产品受益于自贸协定的关税优惠。此外，韩国-欧盟自贸协定不仅对材料、零部件、设备的进口地多边化起到了积极作用，还激励韩国企业不断提高竞争力。





自贸协定签署后，欧盟开始将韩国看做一个独立市场，高端产品纷纷进入韩国。2010年自贸协定生效前，排量超过2000cc的进口车在国内市场的份额为21.7%，自贸协定生效第5年上升至25.3%。不过随着韩国企业不断研发新车型、推出高端品牌，2020年进口车份额跌至13.4%。家电领域也呈现出相同的趋势，2016年至2017年戴森在韩国市场的份额接近80%。不过这成为了推动韩国企业从有线吸尘器转向研发无线吸尘器的契机。2018年后，LG和三星重新夺回了国内市场占有率冠亚军的宝座。目前韩国家电企业积极研发内置式产品，反过来进军欧洲高端市场。





尽管有部分产品受惠于韩国-欧盟自贸协定，但是从总体上来看，协定生效后，韩国对欧盟出口并无明显变化，反而欧盟对韩国的出口大幅增长。不仅如此，韩国对欧盟投资自2015年以来大幅增长。出现这种现象的原因是什么呢？





这取决于韩国与欧盟进出口的特点。首先，自贸协定签署后，正赶上韩国的消费水平也出现了提升，轿车、箱包等欧洲高级消费品的进口大幅增长。另外，随着韩国半导体产业不断发展，对设备的需求也在上升。而与此同时，韩国家电、汽车、通信机械等主要产品的生产基地从国内转移至海外，因此从表面上看，对欧盟的直接出口并无明显增长。不过，韩国汽车、家电、钢铁和轮胎等企业的工厂主要位于波兰、捷克等有“欧洲工厂”之称的地区。自贸协定生效后，韩国企业在当地的投资和新设法人不断增多，2017年以后出现了大幅增长。另外，韩国企业在西欧地区的投资和新设法人数量也达到了自贸协定生效前的2倍。虽然直接出口减少，但企业在当地的活动十分活跃。





过去10年全球经济情况并不乐观。韩国-欧盟自贸协定生效后，希腊引发的欧洲债务危机使贸易保护措施在全球扩散，对韩国出口造成冲击。以钢铁为例，过去10年间，钢铁出口以年均接近10%的速度增长，但是2018年7月欧盟采取紧急进口限制措施后，增长势头急转直下。石油化学制品的出口在自贸协定生效后也因关税优惠而骤增，不过2017年欧盟实施反倾销调查后开始减少。去年出口又受到了新冠疫情的冲击。在起伏动荡之中，韩国-欧盟自贸协定仍然取得了一定成果，接下来我们需要为下一个10年做准备。





最近欧盟提高了环境和人权标准，并进行供应链重组，以降低对中国的依赖度，这对韩国企业是利好因素。随着日本、新加坡和越南先后与欧盟签署自贸协定，未来竞争无疑将更加激烈，韩国企业应从战略角度更积极地利用协定。作为自贸协定发达国家，今后韩国政府也应出台更具实质意义的贸易政策。