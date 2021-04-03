日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
很久很久以前，
有个叫石头的少年，他跟母亲两个人相依为命。
“今天地里的活儿你得搭把手。”
石头实在没办法，答应妈妈去放牛。
因为这活儿看起来更轻松。
石头坐在树荫下，羡慕地看着正在吃草的牛。
“你真是命好，不用干活，每天只是吃就可以了……”
这时路过的一位老爷爷听到他的话，
给了他一副面具。
“你要不要戴上这个试试看?”
天啊，戴上面具的石头变成了一头牛！
老爷爷把变成牛的石头卖给了一个农夫。
“今天要干的活很多，咱们早点儿下地吧！”
“我不是牛，我是住在村头的石头。求您放我回家吧！”
石头哭喊着哀求农夫让他回家，但根本没有用。
因为农夫听到的只是黄牛哞哞的叫声。
变成牛的石头没日没夜地干活，
他浑身酸痛，连觉也睡不着。
石头很后悔，
“如果能变回人，我一定很努力地干活，做娘的孝顺儿子。”
一大早，石头拖着疲惫的身躯下地干活。路上，他看到了一片萝卜地。
这时他想起了给他面具的那位老爷爷的话：
“这头牛吃了萝卜的话会出大事儿的，绝对不能给他吃萝卜。”
石头使出全身的力气跑向那块萝卜地。
然后用前蹄刨出了一个萝卜，毫不犹豫地张开嘴咬了一大口！
变回人类的石头飞跑着回到了家里。
他和母亲两个人抱头痛哭。
从那以后，石头对母亲非常孝顺，
变得特别勤劳，再也没有偷过懒。
2021-04-03
2021-03-30
2021-04-05