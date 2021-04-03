ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

很久很久以前，

有个叫石头的少年，他跟母亲两个人相依为命。

“今天地里的活儿你得搭把手。”

石头实在没办法，答应妈妈去放牛。

因为这活儿看起来更轻松。





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石头坐在树荫下，羡慕地看着正在吃草的牛。

“你真是命好，不用干活，每天只是吃就可以了……”

这时路过的一位老爷爷听到他的话，

给了他一副面具。

“你要不要戴上这个试试看?”

天啊，戴上面具的石头变成了一头牛！





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老爷爷把变成牛的石头卖给了一个农夫。

“今天要干的活很多，咱们早点儿下地吧！”

“我不是牛，我是住在村头的石头。求您放我回家吧！”

石头哭喊着哀求农夫让他回家，但根本没有用。

因为农夫听到的只是黄牛哞哞的叫声。





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变成牛的石头没日没夜地干活，

他浑身酸痛，连觉也睡不着。

石头很后悔，

“如果能变回人，我一定很努力地干活，做娘的孝顺儿子。”





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一大早，石头拖着疲惫的身躯下地干活。路上，他看到了一片萝卜地。

这时他想起了给他面具的那位老爷爷的话：

“这头牛吃了萝卜的话会出大事儿的，绝对不能给他吃萝卜。”

石头使出全身的力气跑向那块萝卜地。

然后用前蹄刨出了一个萝卜，毫不犹豫地张开嘴咬了一大口！





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变回人类的石头飞跑着回到了家里。

他和母亲两个人抱头痛哭。

从那以后，石头对母亲非常孝顺，

变得特别勤劳，再也没有偷过懒。