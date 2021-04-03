《漫话国乐》 清声曲 / 还入 / 朴钟基制大笒散调

韩国的气鸣乐器大都是竹制的，不过竹子的种类繁多，因此由哪种竹子加工制成，乐器发出的音色也有所差异。





竹子是一节一节的，节与节之间会出现竖直的凹坑，有的竹子还有两边都有竖直的凹坑，这种竹子叫做“双骨竹”，大笒就是用双骨竹加工制成的。大笒的音色低沉而浑厚，作为横吹的气鸣乐器，它有一个特点是西洋管乐器所没有de ，即吹口与调音孔之间的“清孔”。清孔上贴有一层用芦苇膜制作的笛膜，吹奏时清孔的笛膜颤动而发出高频率的颤音，这一独特的颤音给大笒增添了与众不同的魅力。





熟悉西洋乐器-横笛柔和圆润音色的人听了大笒粗糙又沙哑的颤音，会觉得像杂音一样刺耳，可大笒音乐的魅力刚好在于演奏家在音乐的哪一部分发出清孔的颤音。

《清声曲》以大笒独奏时尤为动人，因为在拉长的高音上适当加入颤音，给人豪爽的感觉。

《清声曲》 /大笒-金正承、钢琴-金泽洙（音）





说到大笒的历史，有两位经常相提并论的人物。首先是朝鲜王朝后期的宫廷乐师郑若大名人。据说这位名人练习大笒时，总是去宫廷附近的仁王山，在山上练习。练习时还有一个独特的习惯，脱了木屐，每当练完《还入》一曲，就把一粒沙子放进木屐里，当木屐装满了沙子才下山回家。《还入》一曲的演奏时间为6-7分钟，用沙子装满了木屐，可见不停地练习一整天。相传，郑若大名人苦练10年，他的努力也许感动了上帝，有一天装满沙子的木屐里还长出草来。





《还入》这一曲从头到尾的长短都一样，一长短由6拍构成。而且这首乐曲不像《清声曲》有豪爽的曲调，也不像散调音乐有华丽的旋律，所以头一次听《还入》可能会觉得单调乏味。但是如果反过来想，欣赏华丽的音乐时，人们会集中于旋律与节奏而不容易听出音乐里蕴含的感情。欣赏像《还入》一样平淡如水的音乐，您会发现自己的心情也像平静的水一样镇静下来，且把平静的心做镜子映照自己。可是演奏平淡如水的音乐尤为艰难，郑若大名人偏偏选择《还入》，只苦苦练习这一曲，就是为了以平淡如水的音乐给人们送去感动。

《还入》 / 大笒-赵昌勋名人





国乐大致分为正乐与民俗音乐，正乐被划分为皇家贵族等统治阶层欣赏的音乐，民俗音乐是属于普通老百姓的音乐。古代有明显的阶级制度，因为阶级不同，音乐风格也截然不同。正乐节奏缓慢，曲调变化也不大，因此给人优雅而深沉的感觉，克制感情是正乐的风格特点。民俗音乐的特点在于激发情绪，如果之前介绍的郑若大名人擅长正乐，接下来介绍的朴钟基名人则是民俗音乐的大师。

朴钟基名人出身全罗南道珍岛的世袭巫家庭，以首次创制“大笒散调”而著称。这位名人也是个出名的孝子。当父亲卧病在床时，由于家境贫寒家里没吃的，就切下自己的大腿肉给父亲吃。母亲过世后，在为期三年的丧期里，每天都上山到母亲的坟墓前吹奏大笒。相传，有一次朴钟基名人在母亲的坟墓前吹大笒时，听到周围鸟儿的鸣叫声，名人就用大笒模仿，未料鸟儿们闻声飞来，落在名人的头上和肩上欣赏名人的演奏。





朴钟基名人就是以这样苦练的曲调创制了散调音乐。散调音乐从缓慢的晋阳调开始，节奏越演越快，表现出人生的喜怒哀乐。

《朴钟基制大笒散调》中“扎紧茂里”/ 大笒-金辉坤（音）