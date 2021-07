ⓒ Big Hit Music

防弹少年团公开了即将发行的新曲《Permission to Dance》MV预告。





BTS于7日在官方SNS上公开了单曲CD《Butter》的收录曲《Permission to Dance》MV预告。片长30秒的预告视频展现出自由平静的氛围,给人们留下深刻的印象。预告视频以看杂志的SUGA镜头开始,紧接着成员们都带着明朗的表情跳起舞来,手举紫色气球的孩子们奔向7名成员的面前。视频还公开了新曲的旋律与部分歌词“Cause we don’t need permission to dance”(我们跳舞不需要允许),令粉丝期待。





单曲CD《Butter》将于7月9日正式发行,收录有《Butter》、《Permission to Dance》以及两首乐器版本。尤其此次世界顶级创作歌手艾德•希兰与英国制作人史蒂夫•麦克参与制作,备受全球粉丝的瞩目。