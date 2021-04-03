北韩国务委员会委员长金正恩免除部分高干职务

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6月29日北韩举行了劳动党第八届中央委员会第二次政治局扩大会议。这是北韩举行劳动党第八届中央委员会第三次全体会议后时隔11天召开的政治局扩大会议。金正恩委员长表示，肩负国家紧急防疫任务的干部不认真执行党的重要决策部署而发生严重威胁国家和人民安全的重大事件，并强调现在正是解决经济问题之前掀起全党整风、干部革命的时候。





北韩是由劳动党支配的体制，劳动党大会是北韩最大的政治活动。迄今为止，北韩共举行8次劳动党大会。今年1月举行的是第八次大会，此前于2016年举行第七次大会，而第七次劳动党大会是时隔36年举行的。在劳动党大会期间做出重要决策的是党中央委员会。党中央委员会有100多名委员，加上候补委员有250人左右，而政治局会议是党中央委员会核心干部参加的会议。政治局委员和候补委员加起来在30-40人之间，他们和重要机关核心人士一起举行的是政治局扩大会议。据报道，劳动党政治局常务委员、政治局委员、候补委员、党中央委员会责任书记和干部、国家行政机关干部、国家紧急防疫工作人员等出席了本次政治局扩大会议。北韩因进行核开发而遭受国际社会严厉制裁，为防止新冠病毒流入而封锁边境后处于孤立状态，严重洪涝灾害导致农作物减产等经济陷入极大困境，因此金正恩委员长为应对危机状况而加强干部管制，并将政策失败的责任转嫁于他人身上。





金正恩委员长没有说明重大事件的具体内容，但是以防疫工作怠慢为由，免除了政治局常务委员等部分高干的职务。人事任免的详情不得而知，但是从朝鲜中央电视台新闻报道视频来看，劳动党中央军事委员会副委员长、政治局常务委员李炳哲和人民军总参谋长朴正天像似被免职。在与会人士举手表决时，李炳哲和朴正天低头未举手，劳动党中央政治局委员、中央委员会书记兼科学教育部部长崔相建的座位则是空着的，因此分析认为这三个人很可能被免职。科学与医疗卫生有关，崔相建可能因防疫不力而被问责。李炳哲和朴正天虽然与防疫工作无关，但是金正恩委员长试图开仓放粮，也就是以军用储粮缓解粮食危机时发现军粮储备不足而在会议上被表决免职。总之，金正恩委员长在经济困难、粮食短缺的情况下，免除了这三个人的职务。





北韩劳动党政治局常务委员会由国务委员会委员长金正恩、最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、党中央委员会书记赵甬元、党中央军事委员会副委员长李炳哲和内阁总理金德勋组成。其中，赵甬元在扩大会议上严厉批判干部，金德勋日前进行现场视察，崔龙海最近主持最高人民会议常任委员会全体会议，保持着现有地位。





特别值得一提的是，金正恩委员长的胞妹、劳动党副部长金与正也在政治局扩大会议上严厉批判干部渎职行为。外界认为，金与正即将成为北韩第二号人物，但是在今年1月举行的劳动党大会上却从劳动党第一副部长降级为副部长。尽管如此，从金与正在此次政治局扩大会议上的表现来看，有可能升至政治局委员以上的地位。其实，前不久新设的劳动党第一书记职位可以说非金氏一家莫属。不论金与正职位高低，因为她是白头山血统、金正恩委员长的胞妹，也是金正恩政权的核心人物，因此今后有可能被任命为劳动党第一书记。也就是说，不论现在的职位如何，她的地位将不会发生动摇。





今年以来，金正恩委员长在正式场合多次承认经济政策失败、北韩面临严重粮食危机，并严厉斥责党政干部。此次罢免包括政治局常务委员在内的高层人士，发出了进一步加强内部管束的信号。因为金正恩委员长在此次政治局会议上强调将制定基于党规、法规的政策，今后有可能追加罢免和肃清高层干部。目前，北韩必须克服国际制裁、新冠疫情、粮食短缺三重危机，但是其政策效果未能显现。在此情况下，金正恩委员长通过将责任转嫁于干部的方式加强内部管束，以维护政权稳定。如果经济问题得不到解决，金正恩委员长将会持续对干部和民众进行管制。





今年7月11日是北韩和中国签订《友好合作互助条约》60周年，因此北韩将以此为契机，进一步加强与中国的友好关系。目前，北韩专注于内部治理，并对美国政府的对话提议予以回绝，但是却试图加强与中国的友好关系。北韩此举将给韩半岛局势带来何种影响，引起国际社会密切关注。