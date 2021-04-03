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最近，很多人在搬家的时候对居室进行设计、装修，且按季节变化重新进行装潢，甚至不委托专家，直接购买材料自己进行装饰。那么，北韩的情况如何呢？





北韩媒体曾对个别顾客全屋定制装修一事进行报道，但是一般民众却难以对居室进行装修。对个别顾客提供全屋定制装修服务的服务商是20世纪90年代中后期北韩进行苦难行军、从而形成个人间进行物品交易的“集市”后出现的。2012年平壤仓田街新城竣工后，住在老旧公寓房和中区、大同江区一代老旧住宅的平壤市民对厨房、卫生间进行装修而引起居室装修热。特别值得一提的是，“钱主”等北韩的新兴富豪介入外汇市场，通过外汇商店采购外国高级装饰材料和家具等，引入资本主义家居文化。事实上，从金正恩委员长执政初期开始，北韩就盛行住宅装修，人民军建设部队部分建筑工与钱主挂钩，将住宅装修当作副业。但是以钱主为中心在新兴富豪阶层掀起的住宅装修热因目前进行的平壤1万套住宅建设工程需在今年年底以前完成，且在北韩持续封锁边境的情况下，外国高级装饰材料和家具等难以运入北韩而陷入停滞，富豪阶层不得不暂缓进行住宅装修。





最近，北韩媒体经常介绍正在加紧生产的家具厂。北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》大肆报道大同江家具厂引入先进科学技术，利用废旧木材生产优质产品。在家居用品中，家具是北韩用于评估居民物质生活水平的重要尺度，且北韩的家具和装饰也随着时代的变化而发生变化。韩战结束后，北韩在物资严重短缺的情况下积极开展住宅建设事业。进入60年代后，将卫生间纳入住宅内，并生产卫生间用瓷砖和卫生设备。1989年在平壤举行第13届世界青年学生联欢节时，北韩建造大规模公寓园区，并在产业美术展览会出品其设计的装饰材料。但是在90年代苦难行军时期，因材料和能源短缺，北韩家具产量也随之减少。进入21世纪后，北韩家具厂开始设计和制造卧室家具等家具，以替换老旧家具，并推出书房电脑桌等办公家具。





北韩除建筑研究所外，产业美术家也参与建筑设计和家具、照明灯具设计。特别值得一提的是，金正恩委员长执政后，以平壤为中心积极推进大型建设事业，对装饰设计的研究也在活跃地进行。2018年南北韩首脑会谈和美北首脑会谈前后，外界对北韩的关注程度逐渐提升，海外媒体也开始关心北韩的设计。英国建筑师、设计评论家奥利弗·温赖特拍摄的作品引发热议。进入金正恩时代后，北韩的装饰技法发生了极大变化，色彩比过去更明亮鲜艳，且大都是粉红系列的柔和色彩。此外，黎明大街的绿色建筑物标榜环保、节能，建筑内部色彩乍看起来像似薄荷色，但是北韩的颜色调配师表示，该颜色是从丹青的颜色派生出来的。由此可见，北韩是多么重视色彩技术，并为颜色赋予了北韩美术的特点。此外，外国人都对北韩装饰上注重左右对称留下了深刻印象，并认为北韩以此展现其坚固的社会主义体制。





目前，北韩在平壤进行5万套住宅建设事业，并计划今后5年间每年在平壤新建1万套住宅，因此多种多样的家具和装饰设计将同大规模住宅建设事业一道陆续推向市场。家居装饰在平壤已成为一种新趋势。平壤等北韩各大城市的家具厂生产内置家具，并实现家具标准化设计生产，目前为多品种、多颜色、小批量生产而努力。北韩的产业美术家通过家具的国产化致力于实现自力更生，因此将在短时间内生产单纯且具有功能性的产品。但是在北韩的产品中时而可见海外企业持有外观设计与知识产权的产品，其原因在于北韩的家具厂通过互联网等接触到外国企业设计的家具后生产类似的产品，因此今后在国际交流中有可能成为问题。





在此，我们希望南北韩能在家居装饰设计领域开展合作，通过优势互补，积极推进相关产业发展。