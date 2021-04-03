文身行业合法化在韩引发巨大争议

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6月25日公布的一项民意调查显示，韩国半数国民赞成通过《文身行业法》制定案，该案允许具备一定资格的普通人从事文身工作。目前韩国文身师的技术被认为是全球一流水平，但由于国内法律规定文身是“仅有医生可进行的医疗行为”，文身师实际上沦为违法人员。





《文身行业法》包含允许具备一定资格的普通人从事文身工作的内容。根据最近的一项民调，略多于50%的应答者对《文身行业法》持赞成意见，反对意见约为40%。按照年龄层来划分，赞成意见在49岁及以下应答者中占据优势，20-29岁应答者的赞成率更是高达80%。不过在60岁及以上应答者中，反对意见占据优势。





过去文身在韩国被认为是黑社会组织的象征，绝大部分人对之持负面看法。不过这种看法逐渐转变，如今文身已成为年轻人表现自我的一种手段。为了适应这种变化，军队和警察也废除了禁止录用文身者的规定。





韩国保健社会研究院于2019年根据性别、年龄和地区人口比例实施的一项调查显示，在20-29岁和30-39岁人群中，分别有26.9%和25.5%的人进行过文身。尚无文身经历的应答者中，分别有23%的男性和27%的女性有进行文身的意向。





伴随着这种变化，韩国文身师的实力也已达到全球最高水平。在全球文身大赛中排名上游的均为韩国人，各国著名艺人争相追捧。为文身前来韩国的外国人也数不胜数，若韩国文身师展开巡游，不少人甚至不惜前往附近国家接受文身。文身师也由此成为前景乐观的职业之一。据推算，目前韩国大约有8000至20000名文身师。还有意见认为，若计入一般美容院、皮肤管理工作室等场所进行的半永久化妆等项目，相关行业从业人员达20万人。





虽然韩式文身已经上升至艺术境界并在全球范围内受到欢迎，但是在韩国国内，除极少数持医生资格证者，大部分文身师仍是“违法人员”。韩国大法院于1992年在一次判决中将文身定义为只有医生能够进行的医疗行为并沿用至今。





目前韩国正在推进制定《文身行业法》，由此也引发了不少争议。赞成意见认为，文身属于艺术领域，应该从言论自由的角度予以考量。另外，目前文身几乎已成为无证医疗行为，一旦发生问题，所有损失都将由消费者承担，因此亟需制定相关法律，进行适当管理。不过也有不少反对意见认为，文身破坏社会良好风气，对青少年的心理成长造成负面影响。医疗界也担忧文身带来的副作用。