韩国与以色列签署疫苗互换协议 首批疫苗运抵韩国

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以色列根据疫苗互换协议向韩国提供的70万剂辉瑞新冠疫苗7日运抵韩国。韩国政府6日与以色列签署疫苗互换协议，首先接收70万剂辉瑞疫苗，再于今年9月至11月分批返还相同数量的疫苗。





以色列提供的疫苗7日早上运抵仁川国际机场。这是韩国首次与外国政府签署疫苗互换协议。这批疫苗为比利时生产，有效期至7月31日。由于比利时产疫苗已在韩国获得使用许可，因此可立即通关并在批准紧急使用后进行接种。





有部分意见担忧，由于这批疫苗即将过期，效果有可能不佳。对此，韩国政府跨部门疫苗工作小组表示，流通有效期仅指最基本的贮藏时间，疫苗质量不存在问题。传染病专家也表示，只要在流通期限内接种，便不会产生问题，且韩国已进行品质检验，可放心接种。





以色列方面表示，从冷链管理基础系统、接种参与率等各项因素判断，只有韩国具备能在有效期内全部接种的条件，因此决定提供疫苗。





此前，政府与以色列就互换80万剂疫苗进行磋商，但是以色列公布有效期后，本国国内接种申请人数增加，疫苗被使用到12岁至17岁人群的接种工作中，互换数量也随之调整至70万剂。





政府考虑到当前首都圈疫情扩散的情况，决定从13日起首先在首尔和京畿道地区使用这批疫苗，并提前实施地方自治团体自主接种。政府将向新增确诊病例较多的首尔和京畿道地区供给34万人份疫苗，在2周内集中为面对面接触较多的高风险群体进行接种。另外，托儿所、幼儿园、小学1-2年级教职员及保育工作人员等38万人的接种工作也将从原定的28日提前至13日。





除了以色列提供的疫苗外，总计1000万剂、可供500万人使用的辉瑞、莫德纳、阿斯利康疫苗也将于本月内运抵韩国。截至6日0时，韩国疫苗余量为158.59万剂，其中阿斯利康29.8万余剂、辉瑞122.2万余剂、莫德纳约7.5万剂。





政府疫苗工作小组表示，此次疫苗互换是一次双赢，韩国提前获得疫苗供给，接种工作有望提速，以色列也能更有效地使用疫苗。由于各国获得的疫苗数量和需求时间不同，多少会发生供给不平衡的情况，此次互换为解决这类问题提供了良好的国际合作范例。





截至疫苗抵达前一日的午夜，韩国新增确诊病例超过1200例，已进入第4轮大流行初期，因此这批疫苗显得更为重要。韩国疾病管理厅长郑银敬表示，韩国也将综合考虑疫苗供需和接种情况，积极探讨与其他国家互换疫苗，尽力推动疫苗在全球范围内实现更高效的供需。