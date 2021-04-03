联合国贸易和发展会议将韩国地位变更为发达国家

ⓒYONHAP News, Getty Images Bank

联合国贸易和发展会议2日将韩国的国家地位从发展中国家变更为发达国家。这也是1964年联合国贸易和发展会议成立后，首次有国家从发展中国家变更为发达国家。





联合国贸易和发展会议当天在瑞士日内瓦总部召开的第68届贸易和发展理事会最后一天会议上，以协商一致方式通过韩国地位变更案。协商一致指所有成员国对特定议案没有异议，省略投票表决过程、一致同意通过。





联合国贸易和发展会议是联合国秘书处下属常设机构之一，旨在处理贸易、投资和开发问题。该机构的目标是努力促进发展中国家的经济开发、缩小与发达国家的经济差距，目前共有195个成员国，韩国于1964年3月加入。根据创立决议，联合国贸易和发展会议由4个小组构成，分别为以亚洲、非洲地区发展中国家为主的A组，发达国家小组B组，由中南美国家组成的C组，包括俄罗斯和东欧国家的D组。韩国从原本的A组移动至B组，B组也由此增至32个国家。





虽然韩国此前属于A组，但一直在发达国家小组中展开活动。联合国贸易和发展会议内部的实质性谈判主要以政治集团为中心展开，这些集团有包括中国在内的77国集团（G77）、欧盟、欧盟外其他发达国家集团（JUSSCANNZ）和欧亚经济联盟等。1964年韩国加入联合国贸易和发展会议时，正逐步从殖民剥削和韩国战争留下的废墟之中恢复，但由于较低的发展水平，仍属于77国集团。不过随着实现被称为“汉江奇迹”的高速经济增长并于1996年加入经合组织，韩国退出了77国集团，目前与美国、日本、瑞士、加拿大、土耳其等国家共同在欧盟外其他发达国家集团活动。





回顾世界历史，从未有过遭受殖民统治的发展中国家迈入发达国家行列。虽然韩国早已在发达国家集团活动，但此次地位变更意味着韩国在国际社会中的地位得到了正式认可。韩国总统文在寅表示，韩国作为名副其实的发达国家得到了国际社会的承认，希望国民们也能为这一用血汗换取的成就感到自豪。韩国常驻联合国日内瓦办事处代表李泰镐在出席理事会会议时对这一决定表示欢迎，他指出，这是韩国参与联合国贸易和发展会议以来的历史性里程碑。他强调，若没有贸易的作用，便无法说明今天韩国取得的发展，这次地位变更证明了“贸易是经济发展的重要手段”这一联合国贸易和发展会议的座右铭。李泰镐还表示，我们将继续维持一直以来在联合国贸易和发展会议内部所作的发展贡献，让更多国家能够享受到贸易和发展所产生的积极协同效应。